Querétaro alcanza el 2° lugar nacional en escolaridad

La dependencia estatal presentó también resultados en rezago educativo, matrícula universitaria y la evaluación Rutas de Aprendizaje, contrastada con la caída nacional en PISA.

Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en grado promedio de escolaridad, con 11.2 años por habitante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del estado.​

Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en grado promedio de escolaridad, con 11.2 años por habitante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del estado.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El estado de Querétaro alcanzó el segundo lugar nacional en grado promedio de escolaridad, con 11.2 años por habitante —equivalentes al quinto semestre de preparatoria—, después de ocupar el décimo lugar en 2014. Solo la Ciudad de México se ubica por encima de la entidad en ese indicador, de acuerdo con datos presentados por la secretaria de Educación del estado, Marta Elena Soto Obregón, durante el programa Café con Kuri.

La deserción escolar en el nivel medio superior bajó de 16% en 2020 a 5.8% en el ciclo más reciente. La funcionaria atribuyó la mejora a la estrategia estatal Rutas de Aprendizaje.

En rezago educativo —personas de 15 años o más que no concluyeron su educación obligatoria— Querétaro se ubicó en el segundo lugar nacional con menor incidencia, frente a un promedio nacional de 18.6% y el caso más alto del país, Chiapas, con 34%.

En educación superior, el gobierno estatal reportó un incremento de más de 17 mil estudiantes en los últimos cinco años, una cifra cercana a la mitad de la matrícula actual de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ronda los 36 mil alumnos. De cada 100 estudiantes que ingresan a primaria en la entidad, 57 concluyen una carrera universitaria, 23 puntos por arriba de la media nacional de 34, según la dependencia.

El estado cuenta con más de 50 centros de investigación públicos y privados y ocupa, después de la Ciudad de México, el mayor número de investigadores per cápita del país. El Sistema Nacional de Investigadores y Creadores registró un incremento de 15% en Querétaro en cinco años, y más de 3,017 estudiantes de educación media superior y superior han recibido apoyo estatal para proyectos tecnológicos a través del programa Nuevos Talentos.

En alfabetización, la secretaria declaró una tasa estatal por debajo de 4%. A través del programa Contigo Nadie se Queda Atrás, el gobierno ha emitido cerca de 5,000 certificados de bachillerato para personas mayores de 18 años mediante examen; el ciclo 2026 cursa alrededor de 1,300 personas, de las cuales 62.5% son mujeres.

Más de 1,233 estudiantes y docentes queretanos han realizado estancias académicas en 18 países a través del programa estatal de movilidad internacional, y cinco jóvenes de Querétaro participaron en un campamento de la NASA cuyos certificados fueron entregados recientemente.

En la sesión de preguntas, el gobernador Mauricio Kuri González contrastó los resultados nacionales de la prueba PISA —que ubicó a México con un promedio de 403 puntos frente a 469 de la OCDE, con 69.7% de los estudiantes por debajo del nivel dos en matemáticas— con la evaluación estatal Rutas de Aprendizaje, que Querétaro aplica desde 2022 con trazabilidad por CURP. La generación de bachillerato 2024-2026 registró una ganancia de 10.7 puntos en matemáticas y 2.8 en ciencias, de acuerdo con datos que el gobernador atribuyó al Tecnológico de Monterrey.

El gobernador precisó, sin embargo, que en la muestra de PISA aplicada en México, en Querétaro participaron solo dos secundarias —una pública y una privada—, con seis y diez estudiantes de 15 años respectivamente, un tamaño de muestra que consideró insuficiente para representar al estado.

gobierno educacion mauricio kuri

Reciente

Guardia de honor durante ceremonia a Josefa Ortiz de Domínguez en San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan del Río rinde homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez

El Ayuntamiento y el séptimo Regimiento Mecanizado realizaron guardia de honor y lectura de reseña histórica en su memoria.

Luis Bernardo Nava Guerrero encabeza la rueda de prensa del Plan de Reencarpetado en San Juan del Río.
San Juan del Río

Luis Bernardo Nava anuncia 20 mdp para vialidades en San Juan del Río

El secretario de Desarrollo Social encabezó el anuncio de 73 mil metros cuadrados de vialidades a rehabilitar en el municipio.

Correspondencia y paquetes junto a la puerta de una casa, como el recibo de servicios que puede pasar inadvertido
México

La forma más rápida de pagar los servicios del hogar

Tarjeta oficial de la estrategia Sinergia por Querétaro que identifica como detenidos a dos hombres con el rostro difuminado por la propia fuente.
Querétaro

Sinergia deja 2 detenidos en 6 cateos en Querétaro y Corregidora

La Fiscalía cumplió una orden de aprehensión por secuestro exprés y detuvo a otra persona con narcótico durante los operativos.