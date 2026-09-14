Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- El estado de Querétaro alcanzó el segundo lugar nacional en grado promedio de escolaridad, con 11.2 años por habitante —equivalentes al quinto semestre de preparatoria—, después de ocupar el décimo lugar en 2014. Solo la Ciudad de México se ubica por encima de la entidad en ese indicador, de acuerdo con datos presentados por la secretaria de Educación del estado, Marta Elena Soto Obregón, durante el programa Café con Kuri.

La deserción escolar en el nivel medio superior bajó de 16% en 2020 a 5.8% en el ciclo más reciente. La funcionaria atribuyó la mejora a la estrategia estatal Rutas de Aprendizaje.

En rezago educativo —personas de 15 años o más que no concluyeron su educación obligatoria— Querétaro se ubicó en el segundo lugar nacional con menor incidencia, frente a un promedio nacional de 18.6% y el caso más alto del país, Chiapas, con 34%.

En educación superior, el gobierno estatal reportó un incremento de más de 17 mil estudiantes en los últimos cinco años, una cifra cercana a la mitad de la matrícula actual de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ronda los 36 mil alumnos. De cada 100 estudiantes que ingresan a primaria en la entidad, 57 concluyen una carrera universitaria, 23 puntos por arriba de la media nacional de 34, según la dependencia.

El estado cuenta con más de 50 centros de investigación públicos y privados y ocupa, después de la Ciudad de México, el mayor número de investigadores per cápita del país. El Sistema Nacional de Investigadores y Creadores registró un incremento de 15% en Querétaro en cinco años, y más de 3,017 estudiantes de educación media superior y superior han recibido apoyo estatal para proyectos tecnológicos a través del programa Nuevos Talentos.

En alfabetización, la secretaria declaró una tasa estatal por debajo de 4%. A través del programa Contigo Nadie se Queda Atrás, el gobierno ha emitido cerca de 5,000 certificados de bachillerato para personas mayores de 18 años mediante examen; el ciclo 2026 cursa alrededor de 1,300 personas, de las cuales 62.5% son mujeres.

Más de 1,233 estudiantes y docentes queretanos han realizado estancias académicas en 18 países a través del programa estatal de movilidad internacional, y cinco jóvenes de Querétaro participaron en un campamento de la NASA cuyos certificados fueron entregados recientemente.

En la sesión de preguntas, el gobernador Mauricio Kuri González contrastó los resultados nacionales de la prueba PISA —que ubicó a México con un promedio de 403 puntos frente a 469 de la OCDE, con 69.7% de los estudiantes por debajo del nivel dos en matemáticas— con la evaluación estatal Rutas de Aprendizaje, que Querétaro aplica desde 2022 con trazabilidad por CURP. La generación de bachillerato 2024-2026 registró una ganancia de 10.7 puntos en matemáticas y 2.8 en ciencias, de acuerdo con datos que el gobernador atribuyó al Tecnológico de Monterrey.

El gobernador precisó, sin embargo, que en la muestra de PISA aplicada en México, en Querétaro participaron solo dos secundarias —una pública y una privada—, con seis y diez estudiantes de 15 años respectivamente, un tamaño de muestra que consideró insuficiente para representar al estado.