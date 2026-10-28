Querétaro, 28 de octubre de 2026.- La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad la firma de un convenio de colaboración con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) para el apoyo técnico y financiero del Paquete Fiscal 2027 de los 18 municipios de Querétaro.

El convenio tiene como objeto que la ESFE y la comisión colaboren en el estudio y la emisión de opiniones técnicas, en materia de fiscalización y, de forma específica, sobre tres asuntos del ejercicio fiscal 2027, explicó el diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la comisión.

Los asuntos son las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios del estado; la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, y la iniciativa de ley que fija las bases, montos y plazos con los que se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios de Querétaro.

Aprobaron el convenio junto con Ángeles Herrera el secretario de la comisión, Ulises Gómez de la Rosa, y la integrante Adriana Elisa Meza Argaluza.

El presidente de la comisión agradeció a los asistentes por sumarse a los trabajos. Son, dijo, parte vital del análisis de estos asuntos por su especialización en el tema, y contribuyen a los trabajos sobre las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de los 18 municipios.

En temas registrales y catastrales, afirmó el legislador, Querétaro ha sido punta de lanza a nivel nacional desde hace muchos años, un tema “que no solamente es de orden recaudatorio, sino que también permite que las y los ciudadanos puedan tener la certeza del valor de sus inmuebles”.

Por eso, sostuvo, “es fundamental e importante, en esta comisión, estar rodeado de las personas que técnica y profesionalmente son los que saben más de los temas, gracias a este convenio que hoy se está firmando”.

Sobre las leyes de ingresos, Ángeles Herrera precisó que para la comisión es indispensable conocer las posibles áreas de oportunidad de cada ordenamiento para plantearlas a los municipios. “Siempre hemos sido respetuosos con los municipios, ellos toman sus propias decisiones”, aclaró.

En muchos casos, añadió, son los propios municipios los que se acercan a la ESFE, al Instituto Registral y Catastral y a Finanzas para contar con un respaldo técnico que les permita generar un documento con certeza y viabilidad para lo que van a presentar.

La finalidad, indicó, es que Querétaro siga entre los primeros lugares del país en materia financiera, de certeza jurídica y de transparencia, y que vuelva a obtener de la Auditoría Superior de la Federación el reconocimiento de cero observaciones. A eso apunta, según el diputado, el “trabajo previo y de previsión que se hace con los municipios, para que podamos llegar al punto en el que hoy está nuestro estado”.

Francisco Javier Covarrubias Enríquez, titular de la ESFE, expresó su beneplácito por formalizar un convenio que se celebra año con año y su disposición de seguir colaborando con el Poder Legislativo, por conducto de la comisión.

Señaló que esta colaboración permite sumar esfuerzos, compartir conocimientos y contribuir, desde las responsabilidades de cada instancia, al fortalecimiento de las finanzas públicas de Querétaro.

Rogelio Alcocer Gómez, director general del Instituto Registral y Catastral de Querétaro, resaltó que la entidad se distingue a nivel nacional con el tercer lugar tanto en materia catastral como registral, lo que, dijo, tiene que ver con los servicios de asignación de valor que se llevan a cabo en el estado.

En la sesión participaron además la coordinadora general de Auditoría, Larisa Cruz Gutiérrez, y la subsecretaria de Política Fiscal e Ingresos, Paulina de la Paz Samperio Pérez, en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo estatal.

Antes de la firma, dentro de la misma sesión, Ángeles Herrera informó de las actividades que la comisión ha desahogado, entre ellas la determinación de las bases, montos y plazos del ejercicio fiscal 2027. Para ello dio cuenta del envío de oficios a la ESFE, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo estatal, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al Consejo Nacional de Población (Conapo).

Los datos estadísticos y financieros que esas instancias proporcionen servirán para formular la iniciativa de ley respectiva, conforme a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal Estatal y Intermunicipal de Querétaro.