San Juan del Río, 28 de octubre.- Los cuatro panteones municipales de San Juan del Río se encuentran listos para recibir a las familias que acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos durante las celebraciones del Día de Muertos, luego de casi tres semanas de trabajos de limpieza, deshierbe, poda de árboles y mantenimiento de sus instalaciones.

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, informó que del 31 de octubre al 2 de noviembre los cementerios ampliarán su horario de atención hasta las 18:00 horas, con un operativo de entre 60 y 70 trabajadores distribuidos en dos turnos.

Durante esos tres días habrá personal de alumbrado público, aseo y recolección de basura para atender las necesidades de los visitantes. También se colocarán más tambos para residuos y se mantendrán abastecidas las piletas de agua.

Servicios Públicos Municipales concluyó las labores de deshierbe y poda de árboles después de casi tres semanas de preparativos. rotativo.com.mx

El funcionario explicó que él, los directores y supervisores de la dependencia permanecerán en los panteones para resolver cualquier eventualidad relacionada con el suministro de agua, las instalaciones sanitarias, trabajos de albañilería o jardinería.

Los preparativos comenzaron hace casi tres semanas con labores de deshierbe y poda de árboles, que ya concluyeron. Posteriormente, las cuadrillas realizaron reparaciones de albañilería y, durante los últimos días, sustituyeron tazas de baño y lavabos en los sanitarios.

Los accesos también fueron adornados con pequeñas cruces y flores de cempasúchil. Las jornadas finales se destinaron a trabajos administrativos y de barrido para dejar las instalaciones en condiciones de recibir a los visitantes.

Mora Rico indicó que el operativo se realizará con personal de la propia Secretaría, por lo que, de acuerdo con su explicación, no representará un costo adicional por contratación de trabajadores.

Los cuatro panteones municipales de San Juan del Río están preparados para recibir visitantes del 31 de octubre al 2 de noviembre, con horario ampliado hasta las 18:00 horas. rotativo.com.mx

Precisó que el gasto adicional correspondió a 490 mil pesos destinados a adornos y flores de cempasúchil, colocados en la glorieta de Las Garzas, el Jardín Independencia y el Jardín de la Familia.

Apoyan limpieza de panteones en comunidades

Las labores de mantenimiento también se extendieron a los cementerios de las comunidades del municipio, donde Servicios Públicos Municipales brindó apoyo con deshierbe, retiro de maleza y poda de árboles.

De acuerdo con el secretario, entre 12 y 13 panteones delegacionales solicitaron la intervención de las cuadrillas municipales para preparar sus instalaciones antes de las celebraciones.

En estos espacios también se apoyará con la recolección de los residuos acumulados durante las visitas, aunque su retiro está programado para la semana posterior al Día de Muertos.

La dependencia participará además en la limpieza y recolección de basura durante los eventos programados, entre ellos las actividades de las plañideras y el desfile de caballos, en coordinación con Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno.

Recolección de basura continuará durante las celebraciones

Respecto al servicio de recolección domiciliaria, Mora Rico explicó que el 2 de noviembre será día de descanso para el personal municipal, aunque algunos trabajadores decidieron laborar durante esa jornada.

Con ese personal se cubrirán algunas rutas de recolección, con el propósito de evitar acumulaciones de basura que afecten las actividades del resto de la semana.

El funcionario señaló que las operaciones continuarán con normalidad durante los días posteriores a las celebraciones.

Esperan registrar la afluencia de visitantes

Como parte del operativo, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizará un conteo de las personas que ingresen a los cuatro panteones municipales entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Este registro se realiza anualmente desde 2023, cuando Ernesto Mora Rico asumió la dependencia, y permite conocer la cantidad de personas que acuden a los cementerios durante las celebraciones.

El secretario informó que el año pasado se contabilizaron 23 mil visitantes durante el periodo de registro.

Los cuatro panteones municipales cuentan con superficies y capacidades diferentes. De acuerdo con la ficha técnica proporcionada por el funcionario, el panteón número tres es el de mayor extensión, con 27 mil 518 metros cuadrados, 4 mil 125 fosas y mil 930 criptas.

El panteón número uno dispone de 15 mil 497 metros cuadrados y 2 mil 849 fosas, mientras que el segundo cuenta con 6 mil 136 metros cuadrados y mil 633 fosas.

Por su parte, el cuarto panteón tiene una superficie de 2 mil metros cuadrados y dispone de 230 fosas.

En conjunto, los cuatro cementerios municipales suman 8 mil 837 fosas y mil 930 criptas, infraestructura que recibirá a las familias durante las próximas celebraciones del Día de Muertos.