Corregidora suma más de mil 600 comités de Vecino Vigilante

Con integrantes de su gabinete, Guerrero escuchó planteamientos sobre seguridad, movilidad, servicios públicos y desarrollo urbano en la colonia de Corregidora.

Chepe Guerrero se dirige a los asistentes a la reunión de Vecino Vigilante en Lomas del Mirador, Corregidora

Guerrero acudió a Lomas del Mirador con integrantes de su gabinete: «Aquí estoy con las y los secretarios para atenderlos».

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 28, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 28 de octubre de 2026.- El programa Vecino Vigilante suma más de mil 600 comités en Corregidora, cifra que el alcalde Chepe Guerrero destacó durante una reunión con vecinos de la colonia Lomas del Mirador, a la que acudió acompañado de integrantes de su gabinete.

Guerrero fijó ante los vecinos el propósito del encuentro.

«Para mí lo más importante es escucharlos, porque quien tiene el problema tiene la solución. Debe haber problemáticas que solo ustedes ubican en esta colonia, porque las viven todos los días. Aquí estoy con las y los secretarios para atenderlos», dijo.

El alcalde y los secretarios que lo acompañaron escucharon a los habitantes de Lomas del Mirador en cuatro temas: seguridad, movilidad, servicios públicos y desarrollo urbano.

El secretario de Seguridad Pública, Adrián Arturo Arroyo, explicó que Vecino Vigilante establece una comunicación directa entre los líderes vecinales y las autoridades.

Esa vía funciona, precisó, principalmente mediante la mediación de conflictos y el fortalecimiento de la presencia policial en las calles.

«El programa Vecino Vigilante ya lo han trabajado y demuestra que la prevención se construye desde nuestras casas, escuelas, negocios y calles, lo cual es una prioridad también para nosotros. Es fundamental la participación ciudadana y una comunicación efectiva», expresó Arroyo.

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