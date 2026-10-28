Corregidora, Querétaro, 28 de octubre de 2026.- El programa Vecino Vigilante suma más de mil 600 comités en Corregidora, cifra que el alcalde Chepe Guerrero destacó durante una reunión con vecinos de la colonia Lomas del Mirador, a la que acudió acompañado de integrantes de su gabinete.
Guerrero fijó ante los vecinos el propósito del encuentro.
«Para mí lo más importante es escucharlos, porque quien tiene el problema tiene la solución. Debe haber problemáticas que solo ustedes ubican en esta colonia, porque las viven todos los días. Aquí estoy con las y los secretarios para atenderlos», dijo.
El alcalde y los secretarios que lo acompañaron escucharon a los habitantes de Lomas del Mirador en cuatro temas: seguridad, movilidad, servicios públicos y desarrollo urbano.
El secretario de Seguridad Pública, Adrián Arturo Arroyo, explicó que Vecino Vigilante establece una comunicación directa entre los líderes vecinales y las autoridades.
Esa vía funciona, precisó, principalmente mediante la mediación de conflictos y el fortalecimiento de la presencia policial en las calles.
«El programa Vecino Vigilante ya lo han trabajado y demuestra que la prevención se construye desde nuestras casas, escuelas, negocios y calles, lo cual es una prioridad también para nosotros. Es fundamental la participación ciudadana y una comunicación efectiva», expresó Arroyo.