Barrenderos de San Juan del Río se quejan de maltrato ciudadano

Una trabajadora de limpieza urbana entra a las 6:00, pero sale de su casa a las 4:00 para limpiar antes de que lleguen las personas.

Jardín con setos recortados y kiosco blanco en la zona centro de San Juan del Río, espacio que atienden los barrenderos
  • Entre las áreas a cargo de un mismo barrendero está el Jardín de los Fundadores, donde se encuentra el kiosco.
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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 28, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 28 de octubre de 2026.- Una mujer de oficio barrendera en la zona centro de San Juan del Río aseguró que para evitar maltrato de algunos ciudadanos tiene que adelantar su turno unas horas de la madrugada, ya que después de las 06:00 horas, hay gente en los espacios públicos y las llegan a agredir.

No es la única. Según contó, otros barrenderos de la zona centro también comienzan antes de su horario para evitar los malos tratos de algunas personas.

Carpa blanca del Festival de D\u00eda de Muertos y cartel del concurso de catrinas en una plaza de San Juan del R\u00edo Con el Festival de Día de Muertos aumenta la afluencia de personas y, con ella, la basura que los barrenderos deben recoger. rotativo.com.mx

Quienes las agreden, explicó, son personas que pernoctan en la calle y que desde temprano ya se encuentran en los parques y jardines donde ellas hacen su trabajo de limpieza, o que están trasnochadas y todavía bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

“Están sentados, están comiendo aquí en el jardín y pues ahí es donde nosotros nos encontramos”, dijo. Por eso, agregó, les toca levantarse “un poquito temprano para ganarle a la gente antes de que llegue”.

Un solo barrendero tiene a su cargo varias áreas: el Jardín Independencia, el jardín que está en Morelos, a la espalda de la parroquia de San Juan Bautista, el atrio que está al frente del templo y el Jardín de los Fundadores, donde se encuentra el kiosco.

Bote de basura verde con escoba frente a un templo amarillo en la zona centro de San Juan del R\u00edo donde laboran barrenderos Un solo barrendero atiende el atrio de la parroquia, el jardín que está detrás, el Jardín Independencia y el Jardín de los Fundadores. rotativo.com.mx

A otros compañeros les tocan las calles. A unos, la de Hidalgo, desde la avenida Juárez hasta el Parque de Nacozari; a otros, la de Guerrero, hasta las vías del tren.

El trabajo se complica cuando hay actividades. Con el Festival de Día de Muertos llegan más personas a los espacios públicos y aumenta la basura. “El problema cuando hay un evento, cualquier evento, es que nos cuesta un poquito más limpiar”, explicó la barrendera.

El municipio, aseguró, les entrega todas las herramientas necesarias para realizar su labor, aunque en ocasiones los guantes han tardado en llegar. Son su protección frente a lo que aparece en los botes de basura, desde vidrios hasta heces fecales.

De acuerdo con Data México, el salario promedio de un barrendero es de aproximadamente 6 mil 600 pesos mensuales, unos 220 pesos al día, por debajo de los 315 pesos del salario mínimo en México.


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