Jacinta, niña ñöhñö, llega en libro a la Legislatura de Querétaro

La diputada Verónica Galicia Castañón encabezó la presentación de la obra de Angeluchy Sánchez González sobre una niña de 10 años de Santiago Mexquititlán.

Jacinta, niña ñöhñö, llega en libro a la Legislatura de Querétaro
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Jacinta tiene 10 años y llega con su madre, Nicolasa, desde Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil, al Segundo Barrio de Dolores, en El Marqués. Es la protagonista de “Jacinta, la Niña Ñöhñö”, el libro de Angeluchy Sánchez González cuya presentación encabezó la diputada Verónica Galicia Castañón en la sede del Poder Legislativo.

Galicia Castañón describió la obra como “la historia de una niña que vive en el Segundo Barrio de Dolores, de su municipio, El Marqués”. Es también, dijo, el relato de “quiénes somos, de dónde venimos y qué estamos dispuestos a hacer para que ninguna niña o niño no tenga que desprenderse de su identidad para encontrar un lugar en la sociedad”.

Dedicó el acto, de manera muy especial, a quienes mantienen viva la identidad ñöhñö desde sus comunidades y sus familias.

Jacinta, planteó la legisladora, no llega solo con una historia personal: llega con una lengua, con una memoria y con las enseñanzas de quienes estuvieron antes que ella. Ahí ubicó una de las mayores fortalezas del libro, en las lenguas originarias. “Detrás de cada lengua originaria, existe una comunidad, una historia y una forma irrepetible de nombrar la realidad”, afirmó.

Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales del Estado de Querétaro, dijo que la historia de Jacinta habla “del amor de una madre, de la valentía, de buscar mejores oportunidades y sobre todo del orgullo de nuestras raíces”.

Mano que sostiene dos ejemplares del libro Jacinta, la Ni\u00f1a \u00d1\u00f6h\u00f1\u00f6 frente a una mu\u00f1eca de tela de gran tama\u00f1o. La edición presentada en la Legislatura es una reimpresión de la Secretaría de Cultura.

Para Ruiz Castro, “nadie debería de tener que renunciar a su identidad, a su lengua o a sus tradiciones para salir adelante y mucho menos enfrentar la discriminación para acceder a derechos tan importantes como la educación y la salud”.

Angeluchy Sánchez González agradeció a la diputada, con quien trabajó durante 10 años en El Marqués, y contó que la historia es real: la vivió cuando fue director en ese municipio. José Alejandro Ángeles González, coautor de la versión en español, fue su maestro de ñöhñö en la UAQ. La edición presentada es una reimpresión de la Secretaría de Cultura.

En El Marqués, en la capital y en San Juan del Río viven familias que llegaron de Amealco, de Santiago Mexquititlán, de la zona indígena y de San Ildefonso, explicó el autor. Sobre lo que encuentran, dijo:

“Son familias que llegan a buscar una mejor condición de vida. En muchas ocasiones no la encuentran, hallan discriminación, marginación, incluso se les niega el derecho a la educación y a la salud”.

Sobre el propósito del libro, explicó: “Quise plasmar esta historia, pero hablar sobre todo de ese amor y esa cercanía de una madre y de una niña. El rescatar usos y costumbres, el rescatar su lengua, el rescatar su legado, la artesanía que los representa, pero sobre todo el representar lo que muchas mujeres en México, y seguramente en el mundo, viven”.

En el presídium estuvieron también la presidenta de la Legislatura, Adriana Elisa Meza Argaluza; Arturo Mora Campos, director de Educación Artística de la Secretaría de Cultura; la prologuista, Irma Concepción Pérez Mendoza, y la narradora en español, Ofelia Sánchez González. Asistieron representantes de la comunidad cultural y educativa.

Angeluchy Sánchez González es escritor sanjuanense, doctor en Educación por la Universidad Hispana de México y autor de obras para niñas, niños y adolescentes. Preside Ángel Luchitrans AC y defiende los derechos de las niñas y los niños indígenas.

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