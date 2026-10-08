Amealco de Bonfil, 8 de octubre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el cuaderno para colorear “Conociendo mis derechos”, traducido a la lengua otomí, en la Escuela Primaria indígena Ignacio Zaragoza, ubicada en el Barrio 4to. de Santiago Mexquititlán, donde se entregó a niñas, niños y docentes.
El IEEQ informó que el evento, convocado por la Comisión y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación del Instituto, reunió a más de 170 niñas, niños y docentes.
La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación, indicó que la intención del cuaderno es que las infancias y las personas adolescentes conozcan y ejerzan los derechos contenidos en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Querétaro.
La publicación, precisó, también busca preservar la lengua originaria otomí.
La consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, destacó el trabajo conjunto de las consejerías electorales, las áreas operativas del IEEQ y las autoridades escolares para fortalecer la divulgación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Querétaro.
La directora de la escuela, Victoria Cruz Ramírez, y la trabajadora social de USAER 31, Olivia Noemi González Arteaga, agradecieron al Instituto el apoyo a la formación intercultural de las y los estudiantes y dijeron que seguirán colaborando con el organismo electoral.
El Instituto entregó reconocimientos a los traductores Ewald Hekking Sloof y Roberto Aurelio Núñez López, quienes resaltaron la importancia de preservar la lengua otomí y de difundir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.
Participaron también la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno y Gloria Lorena Almazán Robles, titular de la Dirección Ejecutiva.
Personal de la Dirección Ejecutiva presentó además el teatro guiñol con la obra “El club en el que todas y todos caben”, en la que se abordaron valores democráticos.