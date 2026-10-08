Presenta IEEQ en Amealco cuaderno de derechos en lengua otomí

El IEEQ informó que más de 170 niñas, niños y docentes asistieron al evento en la primaria indígena Ignacio Zaragoza, en Santiago Mexquititlán.

Seis personas en la mesa de la presentación del cuaderno para colorear en otomí del IEEQ, en Amealco

El evento fue convocado por la Comisión y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación del IEEQ en la primaria indígena Ignacio Zaragoza.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, 8 de octubre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el cuaderno para colorear “Conociendo mis derechos”, traducido a la lengua otomí, en la Escuela Primaria indígena Ignacio Zaragoza, ubicada en el Barrio 4to. de Santiago Mexquititlán, donde se entregó a niñas, niños y docentes.

El IEEQ informó que el evento, convocado por la Comisión y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación del Instituto, reunió a más de 170 niñas, niños y docentes.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación, indicó que la intención del cuaderno es que las infancias y las personas adolescentes conozcan y ejerzan los derechos contenidos en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Querétaro.

La publicación, precisó, también busca preservar la lengua originaria otomí.

La consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, destacó el trabajo conjunto de las consejerías electorales, las áreas operativas del IEEQ y las autoridades escolares para fortalecer la divulgación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Querétaro.

La directora de la escuela, Victoria Cruz Ramírez, y la trabajadora social de USAER 31, Olivia Noemi González Arteaga, agradecieron al Instituto el apoyo a la formación intercultural de las y los estudiantes y dijeron que seguirán colaborando con el organismo electoral.

El Instituto entregó reconocimientos a los traductores Ewald Hekking Sloof y Roberto Aurelio Núñez López, quienes resaltaron la importancia de preservar la lengua otomí y de difundir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.

Participaron también la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno y Gloria Lorena Almazán Robles, titular de la Dirección Ejecutiva.

Personal de la Dirección Ejecutiva presentó además el teatro guiñol con la obra “El club en el que todas y todos caben”, en la que se abordaron valores democráticos.

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