Feria de arte infantil y juvenil gratis en Querétaro del 13 al 15

La actividad forma parte de Art Week y reunirá a escuelas, maestros y artistas de entre 5 y 19 años en talleres, exposiciones y encuentros.

Cinco personas sostienen carteles del Festival de Arte Infantil y Juvenil 2026 durante la presentación de la feria de arte en Querétaro

La secretaria de Cultura estatal, Ana Paola López Birlain, informó que la feria de arte infantil y juvenil será gratuita y reunirá a artistas de 5 a 19 años.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 10, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Niñas, niños y jóvenes tendrán un escenario para mostrar su talento, y sus familias podrán verlo sin pagar, en la feria de arte infantil y juvenil que se realizará del 13 al 15 de noviembre en Querétaro, dentro de Art Week.

La feria busca acercar las expresiones artísticas a las familias y abrir espacios para que la niñez y la juventud muestren lo que hacen.

La secretaria de Cultura estatal, Ana Paola López Birlain, informó que la actividad será gratuita y contará con la participación de diferentes escuelas, maestros y miembros de la comunidad artística, que ofrecerán talleres, exposiciones y encuentros para el público en general.

La titular de Cultura presentó la feria como una invitación abierta a todas las familias.

“Va a ser una actividad gratuita para todas las familias, una oportunidad para acercar a las niñas y niños, pero también a las familias al arte y también una posibilidad de descubrir talentos”, expresó.

López Birlain detalló que la feria permitirá conocer el trabajo de artistas de entre 5 y 19 años, además de generar espacios de convivencia y aprendizaje mediante actividades culturales dirigidas a todas las edades.

Durante los tres días habrá charlas, conversatorios con artistas invitados, música en vivo, comida y una zona de convivencia, agregó, con la intención de que las familias disfruten de una experiencia artística integral.

queretaro gobierno secult arte y cultura

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