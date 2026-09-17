Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Un total de 90 alumnos y alumnas iniciaron la generación 2026-2029 de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con sede en el Centro Cultural Casa del Faldón, distribuidos en las áreas de artes visuales, danza, música, teatro y formación interdisciplinaria.
La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, encabezó el acto de inauguración.
López Birlain exhortó a la nueva generación a aprovechar la oportunidad de desarrollarse en las distintas áreas del arte y la cultura, a través de una escuela que, dijo, brinda educación artística inicial y genera entornos de vida diferentes, que permiten apreciar un mundo con mayor creatividad, diversidad, tolerancia, respeto y disciplina.
La titular de la Secretaría de Cultura señaló que ello fortalece el tejido social, promueve una cultura de paz y contribuye a la construcción de entornos inclusivos para la niñez y la juventud queretanas.