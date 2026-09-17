Escuela asociada al INBAL abre generación 2026-2029 en Querétaro

La escuela, con sede en el Centro Cultural Casa del Faldón, ofrece formación en artes visuales, danza, música, teatro y disciplina interdisciplinaria.

Funcionarios y equipo de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL durante la inauguración de la generación 2026-2029 en el Centro Cultural Casa del Faldón, Querétaro.

Autoridades y personal de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL, durante la inauguración de la generación 2026-2029, que arrancó con 90 alumnos inscritos en artes visuales, danza, música, teatro y formación interdisciplinaria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Un total de 90 alumnos y alumnas iniciaron la generación 2026-2029 de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con sede en el Centro Cultural Casa del Faldón, distribuidos en las áreas de artes visuales, danza, música, teatro y formación interdisciplinaria.

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, encabezó el acto de inauguración.

López Birlain exhortó a la nueva generación a aprovechar la oportunidad de desarrollarse en las distintas áreas del arte y la cultura, a través de una escuela que, dijo, brinda educación artística inicial y genera entornos de vida diferentes, que permiten apreciar un mundo con mayor creatividad, diversidad, tolerancia, respeto y disciplina.

La titular de la Secretaría de Cultura señaló que ello fortalece el tejido social, promueve una cultura de paz y contribuye a la construcción de entornos inclusivos para la niñez y la juventud queretanas.

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