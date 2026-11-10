Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Puebla y Torreón, Coahuila, buscan conocer cómo funcionan los arcos detectores de metales que operan en escuelas secundarias de Querétaro.

Sus representantes han preguntado por los resultados y la operación de la estrategia, informó Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

La funcionaria explicó que autoridades educativas de otros estados se han comunicado con ella para preguntar por la experiencia queretana. Querétaro, dijo, se ha convertido en pionero en la aplicación de estas medidas preventivas.

“Querétaro es pionero en este tema. Nos han hecho llamadas de varios estados de la República, los subsecretarios, los mismos secretarios me han llamado, me han preguntado cómo nos ha ido”, comentó.

Quintanar Mejía destacó que la estrategia ha permitido fortalecer las acciones de protección dentro de los planteles educativos.

La estrategia, añadió, también ha generado mayor atención de las familias en el acompañamiento de sus hijos.