Puebla y Torreón preguntan a Querétaro por sus arcos detectores

Autoridades educativas de otros estados llamaron a la coordinadora de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, para saber cómo ha funcionado la estrategia en secundarias.

Mujer de cabello gris, con chaqueta de terciopelo marrón bordada, sentada con micrófono y libreta ante un muro de madera con placas; arcos detectores en Querétaro

Representantes de Puebla y Torreón, Coahuila, han buscado conocer los resultados y la operación de los arcos detectores en secundarias de Querétaro.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 10, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Puebla y Torreón, Coahuila, buscan conocer cómo funcionan los arcos detectores de metales que operan en escuelas secundarias de Querétaro.

Sus representantes han preguntado por los resultados y la operación de la estrategia, informó Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

La funcionaria explicó que autoridades educativas de otros estados se han comunicado con ella para preguntar por la experiencia queretana. Querétaro, dijo, se ha convertido en pionero en la aplicación de estas medidas preventivas.

“Querétaro es pionero en este tema. Nos han hecho llamadas de varios estados de la República, los subsecretarios, los mismos secretarios me han llamado, me han preguntado cómo nos ha ido”, comentó.

Quintanar Mejía destacó que la estrategia ha permitido fortalecer las acciones de protección dentro de los planteles educativos.

La estrategia, añadió, también ha generado mayor atención de las familias en el acompañamiento de sus hijos.

queretaro gobierno educacion usebeq

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