Estudiantes de ciencia tendrán 100 mdp para sus proyectos

Las convocatorias financian viáticos para competencias, proyectos de hasta 100 mil pesos y el costo completo de registrar marcas y patentes.

Dos jóvenes estudiantes de ciencia sostienen sus reconocimientos en el escenario del Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias

La Presidenta entregó 132 reconocimientos en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, realizado en la sede de la SEP.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- Tres convocatorias permanentes de apoyo para estudiantes de ciencia se abrieron el 10 de noviembre: financiarán viáticos para competir, proyectos con un fondo inicial de 100 millones de pesos y el costo completo del registro de marcas y patentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las anunció en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, realizado en la sede de la SEP durante el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

La primera convocatoria cubrirá viáticos, transporte y estancia de jóvenes que participen en competencias nacionales e internacionales. La segunda destina el fondo inicial de 100 millones de pesos, que podrá ampliarse, a proyectos de hasta 100 mil pesos cada uno.

La tercera pagará el costo total de registrar diseños, modelos, marcas y patentes. El apoyo pasará por Nafin, explicó su director general y también de Bancomext, Carlos Torres Rosas, con el fin de proteger las innovaciones de las y los jóvenes científicos.

Habrá además capacitación y acompañamiento gratuitos, con cursos como contabilidad, planeación estratégica, comercio electrónico, redes sociales o servicio al cliente.

Todos los jóvenes que ganen premios de ciencia tendrán garantizado el acceso a la beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo para transporte, y a Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de capacitación laboral. Sheinbaum anunció también que aumentará el presupuesto de La Escuela es Nuestra para los planteles de Educación Media Superior, con el fin de equipar laboratorios.

A los estudiantes les pidió una sola cosa a cambio de los apoyos, y la ligó con la educación pública.

“Amen a México, es lo único que les pedimos a cambio. Amen a su país, es un orgullo ser mexicanas y mexicanos, no cualquier país tiene la historia que nosotros tenemos, ni cualquier país tiene la educación pública que tiene México”, dijo la Presidenta.

Reconoció que se ha dicho mucho de la educación pública y que se ha querido minimizar, pero sostuvo que los estudiantes de distintos niveles no estarían ahí sin las maestras y los maestros que la hacen todos los días.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dijo que la Presidenta impulsa la educación, la tecnología y la innovación con apoyos desde preescolar hasta la universidad, y que ahora suma recursos para que los jóvenes representen a sus estados y al país en competencias.

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que la ciencia es indispensable para el desarrollo y explicó que, por instrucción de la Presidenta, la dependencia desarrolla la convocatoria Jóvenes Innovadores para estudiantes de bachillerato y universidad, con la que se explorarán tecnologías y se equiparán laboratorios y talleres.

Tres estudiantes tomaron la palabra. Xóchitl Guadalupe Cruz López, del CBTis 92 “José Vasconcelos Calderón”, de Chiapas, pidió a los jóvenes avanzar con confianza en sí mismos. Ángela Olazarán Laureano, de la Universidad Anáhuac Veracruz, llamó a las autoridades a sumar esfuerzos con las instituciones educativas.

Ángela Karime Venegas Hernández, del CETIs 78, de Tamaulipas, agradeció a la Presidenta abrir el espacio y deseó que más estudiantes se dediquen a proyectos que ayuden a transformar.

La Presidenta entregó 132 reconocimientos durante el encuentro.

mexico gobierno claudia sheinbaum

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