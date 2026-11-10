Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- Tres convocatorias permanentes de apoyo para estudiantes de ciencia se abrieron el 10 de noviembre: financiarán viáticos para competir, proyectos con un fondo inicial de 100 millones de pesos y el costo completo del registro de marcas y patentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las anunció en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, realizado en la sede de la SEP durante el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

La primera convocatoria cubrirá viáticos, transporte y estancia de jóvenes que participen en competencias nacionales e internacionales. La segunda destina el fondo inicial de 100 millones de pesos, que podrá ampliarse, a proyectos de hasta 100 mil pesos cada uno.

La tercera pagará el costo total de registrar diseños, modelos, marcas y patentes. El apoyo pasará por Nafin, explicó su director general y también de Bancomext, Carlos Torres Rosas, con el fin de proteger las innovaciones de las y los jóvenes científicos.

Habrá además capacitación y acompañamiento gratuitos, con cursos como contabilidad, planeación estratégica, comercio electrónico, redes sociales o servicio al cliente.

Todos los jóvenes que ganen premios de ciencia tendrán garantizado el acceso a la beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo para transporte, y a Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de capacitación laboral. Sheinbaum anunció también que aumentará el presupuesto de La Escuela es Nuestra para los planteles de Educación Media Superior, con el fin de equipar laboratorios.

A los estudiantes les pidió una sola cosa a cambio de los apoyos, y la ligó con la educación pública.

“Amen a México, es lo único que les pedimos a cambio. Amen a su país, es un orgullo ser mexicanas y mexicanos, no cualquier país tiene la historia que nosotros tenemos, ni cualquier país tiene la educación pública que tiene México”, dijo la Presidenta.

Reconoció que se ha dicho mucho de la educación pública y que se ha querido minimizar, pero sostuvo que los estudiantes de distintos niveles no estarían ahí sin las maestras y los maestros que la hacen todos los días.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dijo que la Presidenta impulsa la educación, la tecnología y la innovación con apoyos desde preescolar hasta la universidad, y que ahora suma recursos para que los jóvenes representen a sus estados y al país en competencias.

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que la ciencia es indispensable para el desarrollo y explicó que, por instrucción de la Presidenta, la dependencia desarrolla la convocatoria Jóvenes Innovadores para estudiantes de bachillerato y universidad, con la que se explorarán tecnologías y se equiparán laboratorios y talleres.

Tres estudiantes tomaron la palabra. Xóchitl Guadalupe Cruz López, del CBTis 92 “José Vasconcelos Calderón”, de Chiapas, pidió a los jóvenes avanzar con confianza en sí mismos. Ángela Olazarán Laureano, de la Universidad Anáhuac Veracruz, llamó a las autoridades a sumar esfuerzos con las instituciones educativas.

Ángela Karime Venegas Hernández, del CETIs 78, de Tamaulipas, agradeció a la Presidenta abrir el espacio y deseó que más estudiantes se dediquen a proyectos que ayuden a transformar.

La Presidenta entregó 132 reconocimientos durante el encuentro.