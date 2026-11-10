San Juan del Río, 10 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río impartió pláticas informativas sobre prevención integral infantil y bullying en una primaria de la comunidad de Cerro Gordo, con una asistencia de 292 personas.

Las actividades estuvieron a cargo de la Dirección de Prevención del Delito y se llevaron a cabo en la Escuela Primaria 16 de Septiembre, según información difundida por la dependencia.

Las pláticas abordaron la identificación de conductas de riesgo, el respeto y la importancia de mantener una convivencia sana entre los estudiantes.

Otro de los ejes fueron las medidas para prevenir situaciones de violencia dentro y fuera de las instituciones educativas, parte de los contenidos de prevención integral infantil y de bullying que la Secretaría presentó en el plantel.

Con estas acciones, la dependencia busca brindar herramientas de prevención a niñas y niños y fortalecer la cultura de prevención desde la infancia, en entornos escolares seguros.