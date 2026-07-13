Zacatecas, 13 de julio de 2026.- Los estudiantes de universidades públicas de Zacatecas recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo bimestral destinado al transporte, con lo que la entidad contará con becas en todos los niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las asambleas informativas para explicar el nuevo apoyo comenzarán en septiembre en las universidades públicas del estado, como parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México y el gobierno estatal.

"El día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas —entre el gobernador y nosotros— van a tener la beca Gertrudis Bocanegra.

A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas y es un esfuerzo conjunto. Y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse", explicó la mandataria.

Estudiantes se toman una fotografía con la presidenta Claudia Sheinbaum durante el anuncio de la Beca Gertrudis Bocanegra en Zacatecas. rotativo.com.mx

Durante el evento, la presidenta entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles a niñas y niños de primaria, un apoyo anual de 2 mil 500 pesos cuya dispersión comenzará en agosto.

Recordó que, después de la primaria, los estudiantes acceden a la Beca bimestral Rita Cetina en secundaria, a la Beca Benito Juárez en preparatoria y, ahora, a la Gertrudis Bocanegra en la educación superior, esquema al que se suma la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en la entidad.

"Si naciste en Zacatecas y estudias en Zacatecas, desde la primaria hasta la universidad, si estudias en la escuela pública, becas, becas, becas y más becas para ayudar a las mamás y a los papás de Zacatecas", afirmó Sheinbaum, quien adelantó que el monto de la Gertrudis Bocanegra se incrementará de manera gradual.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, precisó que en Zacatecas 180 mil 627 estudiantes ya reciben alguna de las becas universales de los Programas para el Bienestar, con una inversión superior a mil 600 millones de pesos, a los que se sumarán 83 mil 353 niñas y niños de primaria con el apoyo para útiles y uniformes.

Una alumna de primaria abraza a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Zacatecas. rotativo.com.mx

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este año cerrará con 22 millones de becarios en el país, además de completar el censo del programa Vive Saludable, Vive Feliz a 10.8 millones de menores, una inversión de 24 mil millones de pesos de La Escuela es Nuestra y la construcción de nuevas preparatorias, entre ellas seis Bachilleratos Margarita Maza en Zacatecas.

El gobernador David Monreal Ávila agradeció la entrega de becas y la construcción del nuevo plantel de la UNRC, que ofrecerá 10 licenciaturas y recibirá a más de 2 mil estudiantes el próximo ciclo escolar.

En representación de las beneficiarias, la alumna Enya Génesis Gómez Lombardo agradeció los apoyos que, dijo, impulsan la educación de las niñas y los niños de México.