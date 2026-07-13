Querétaro tendrá chubascos; lluvias intensas afectarán seis estados

Protección Civil pidió evitar ríos, arroyos y estructuras metálicas durante las tormentas previstas para este lunes.

Nubes oscuras asociadas con lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en Querétaro durante este lunes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- Querétaro registrará este lunes intervalos de chubascos con acumulados de entre cinco y 25 milímetros, mientras que seis estados del país enfrentarán lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los protocolos de monitoreo y respuesta ante la permanencia de precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.

Los acumulados más elevados, de 75 a 150 milímetros, se esperan en el suroeste de Durango, sur de Sinaloa, norte de Nayarit, costa de Michoacán y suroeste de Guerrero.

Para el noreste y suroeste de Chihuahua, noroeste de Coahuila, oeste y sur de Jalisco y Colima se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros.

En el este de Sonora, sur de Veracruz, norte y suroeste de Oaxaca, Estado de México y este de Chiapas podrían registrarse lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Además de Querétaro, los intervalos de chubascos alcanzarán Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Protección Civil recomendó no cruzar ríos, arroyos, pasos inundados ni zonas con corrientes de agua, debido a que el caudal puede arrastrar personas y vehículos.

También pidió retirar o asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento, revisar techos y ventanas y mantener libres de basura las alcantarillas y los desagües para reducir el riesgo de encharcamientos.

Durante las tormentas eléctricas, la población deberá permanecer dentro de construcciones sólidas y alejarse de árboles, postes, torres de comunicación, cercas, herramientas metálicas y paraguas con punta de metal.

En la capital queretana, las lluvias del 2 y 3 de julio generaron 33 reportes al 911 por encharcamientos, entradas de agua a viviendas, vehículos varados, árboles caídos y daños en estructuras, sin personas lesionadas.

Querétaro mantiene vigente hasta el 30 de noviembre una declaratoria preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales, que contempla la coordinación de las 18 unidades municipales de Protección Civil.

Las autoridades solicitaron reportar cualquier emergencia al 911 y consultar únicamente los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y las coordinaciones oficiales de Protección Civil.

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