Querétaro, 13 de julio de 2026.- Querétaro registrará este lunes intervalos de chubascos con acumulados de entre cinco y 25 milímetros, mientras que seis estados del país enfrentarán lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los protocolos de monitoreo y respuesta ante la permanencia de precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.
Los acumulados más elevados, de 75 a 150 milímetros, se esperan en el suroeste de Durango, sur de Sinaloa, norte de Nayarit, costa de Michoacán y suroeste de Guerrero.
Para el noreste y suroeste de Chihuahua, noroeste de Coahuila, oeste y sur de Jalisco y Colima se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros.
En el este de Sonora, sur de Veracruz, norte y suroeste de Oaxaca, Estado de México y este de Chiapas podrían registrarse lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros.
Además de Querétaro, los intervalos de chubascos alcanzarán Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Protección Civil recomendó no cruzar ríos, arroyos, pasos inundados ni zonas con corrientes de agua, debido a que el caudal puede arrastrar personas y vehículos.
También pidió retirar o asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento, revisar techos y ventanas y mantener libres de basura las alcantarillas y los desagües para reducir el riesgo de encharcamientos.
Durante las tormentas eléctricas, la población deberá permanecer dentro de construcciones sólidas y alejarse de árboles, postes, torres de comunicación, cercas, herramientas metálicas y paraguas con punta de metal.
En la capital queretana, las lluvias del 2 y 3 de julio generaron 33 reportes al 911 por encharcamientos, entradas de agua a viviendas, vehículos varados, árboles caídos y daños en estructuras, sin personas lesionadas.
Querétaro mantiene vigente hasta el 30 de noviembre una declaratoria preventiva por la temporada de lluvias y ciclones tropicales, que contempla la coordinación de las 18 unidades municipales de Protección Civil.
Las autoridades solicitaron reportar cualquier emergencia al 911 y consultar únicamente los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y las coordinaciones oficiales de Protección Civil.