Chubascos, granizo y rachas de hasta 50 km/h hoy en Querétaro: SMN

El pronóstico contempla acumulados de 5 a 25 milímetros, descargas eléctricas y temperaturas máximas de 30 a 35 grados en el norte del estado.

Mapa meteorológico del SMN con sistemas de lluvia y la onda tropical 18 sobre México

El mapa del SMN muestra la onda tropical número 18 y la zona de baja presión con 60 % de probabilidad de desarrollo ciclónico frente al Pacífico sur.

Servicio Meteorológico Nacional / Conagua
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- El estado registrará intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante este lunes, de acuerdo con el aviso emitido a las 06:00 horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico contempla para la entidad viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, mismo rango previsto para Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

El organismo advirtió que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

En cuanto a las temperaturas, el norte de Querétaro se ubicará entre las zonas con máximas de 30 a 35 grados, junto con áreas de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y el suroeste del Estado de México.

Las condiciones derivan de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical número 18, que se desplazará sobre el sur del país, y canales de baja presión en el interior del territorio nacional.

El escenario mantiene la vigilancia sobre la entidad tras los chubascos con lluvias fuertes y granizo registrados en el pronóstico de la semana pasada, en plena temporada de precipitaciones.

El SMN señaló que las lluvias fuertes a intensas del día —concentradas en Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero— podrían generar incremento de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones, riesgos por los que Protección Civil ya había pedido extremar precauciones en Querétaro y otras entidades durante la semana anterior.

El organismo también monitorea una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano. Prevé que la onda tropical número 18 sea absorbida por ese sistema, ubicado al sur de las costas de Guerrero, el cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes.

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