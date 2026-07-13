Querétaro, 13 de julio de 2026.- El estado registrará intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante este lunes, de acuerdo con el aviso emitido a las 06:00 horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El pronóstico contempla para la entidad viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, mismo rango previsto para Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
El organismo advirtió que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
En cuanto a las temperaturas, el norte de Querétaro se ubicará entre las zonas con máximas de 30 a 35 grados, junto con áreas de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y el suroeste del Estado de México.
Las condiciones derivan de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical número 18, que se desplazará sobre el sur del país, y canales de baja presión en el interior del territorio nacional.
El escenario mantiene la vigilancia sobre la entidad tras los chubascos con lluvias fuertes y granizo registrados en el pronóstico de la semana pasada, en plena temporada de precipitaciones.
El SMN señaló que las lluvias fuertes a intensas del día —concentradas en Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero— podrían generar incremento de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones, riesgos por los que Protección Civil ya había pedido extremar precauciones en Querétaro y otras entidades durante la semana anterior.
El organismo también monitorea una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano. Prevé que la onda tropical número 18 sea absorbida por ese sistema, ubicado al sur de las costas de Guerrero, el cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes.