Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Las obras de mejoramiento de la imagen urbana de San Francisquito llevan 41 por ciento de avance en calles, drenaje sanitario y agua potable, y beneficiarán a más de seis mil 700 personas. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los trabajos junto con el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera Ramírez.
Los trabajos incluyen la rehabilitación del drenaje sanitario y de la red de agua potable, la construcción de infraestructura pluvial, la colocación de guarniciones y banquetas y la pavimentación de vialidades. Macías sostuvo que esta intervención integral responde a una de las principales demandas de los habitantes del barrio.
La rehabilitación de calles alcanza San Juan, 21 de Marzo, Industria y Vate Carrillo. En 21 de Marzo se interviene toda la calle y se rehabilitan las banquetas, detalló el alcalde. En Industria, dijo, el drenaje sanitario y la red de agua potable eran una petición urgente que ya le habían hecho: las condiciones de esa parte del barrio, igual que las de Vate Carrillo, ya no eran dignas.
La intervención del parque incluye la renovación de la cancha deportiva y la construcción de techumbres en espacios de usos múltiples.
En el parque de San Francisquito se contempla una intervención de mil 643 metros cuadrados.
Incluye la renovación de la cancha deportiva y la construcción de techumbres en espacios de usos múltiples, el mejoramiento de los juegos infantiles, la rehabilitación de ejercitadores y la instalación de bancas y nueva iluminación. El municipio busca que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con espacios deportivos y de convivencia.
Macías afirmó que la obra es “tan solo el inicio” de un proyecto para recuperar los 12 barrios tradicionales de la capital, con acciones que atiendan las necesidades de sus habitantes, mejoren los servicios públicos y devuelvan a esos espacios la importancia que tienen para la historia y la identidad de la ciudad. “Vamos por nuestros 12 barrios tradicionales de la ciudad de Querétaro, los barrios más bonitos de este país”, expresó.