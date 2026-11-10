Drenaje y calles de San Francisquito avanzan 41% en Querétaro

El Municipio rehabilita cuatro calles del barrio, con 41% de avance, y proyecta un parque de 1,643 metros cuadrados

Dos hombres con chalecos de seguridad, de pie sobre terreno de tierra bajo la estructura metálica de una techumbre en obra, con maquinaria al fondo, en San Francisquito, Querétaro

Las obras de calles, drenaje y agua potable en San Francisquito llevan 41 por ciento de avance.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Las obras de mejoramiento de la imagen urbana de San Francisquito llevan 41 por ciento de avance en calles, drenaje sanitario y agua potable, y beneficiarán a más de seis mil 700 personas. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los trabajos junto con el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera Ramírez.

Los trabajos incluyen la rehabilitación del drenaje sanitario y de la red de agua potable, la construcción de infraestructura pluvial, la colocación de guarniciones y banquetas y la pavimentación de vialidades. Macías sostuvo que esta intervención integral responde a una de las principales demandas de los habitantes del barrio.

La rehabilitación de calles alcanza San Juan, 21 de Marzo, Industria y Vate Carrillo. En 21 de Marzo se interviene toda la calle y se rehabilitan las banquetas, detalló el alcalde. En Industria, dijo, el drenaje sanitario y la red de agua potable eran una petición urgente que ya le habían hecho: las condiciones de esa parte del barrio, igual que las de Vate Carrillo, ya no eran dignas.

Obrero con casco y chaleco naranja junto a un muro de ladrillo en construcci\u00f3n bajo la techumbre met\u00e1lica de una cancha en obra en San Francisquito, Quer\u00e9taro La intervención del parque incluye la renovación de la cancha deportiva y la construcción de techumbres en espacios de usos múltiples.

En el parque de San Francisquito se contempla una intervención de mil 643 metros cuadrados.

Incluye la renovación de la cancha deportiva y la construcción de techumbres en espacios de usos múltiples, el mejoramiento de los juegos infantiles, la rehabilitación de ejercitadores y la instalación de bancas y nueva iluminación. El municipio busca que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con espacios deportivos y de convivencia.

Macías afirmó que la obra es “tan solo el inicio” de un proyecto para recuperar los 12 barrios tradicionales de la capital, con acciones que atiendan las necesidades de sus habitantes, mejoren los servicios públicos y devuelvan a esos espacios la importancia que tienen para la historia y la identidad de la ciudad. “Vamos por nuestros 12 barrios tradicionales de la ciudad de Querétaro, los barrios más bonitos de este país”, expresó.

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