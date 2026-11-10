IMSS alerta por consumo temprano de sustancias en México

El IMSS registró más de 117 mil atenciones por trastornos de consumo en 2025 y pide hablar sin juicios ni etiquetas con los jóvenes.

Grupo de niños y adolescentes con camisetas blancas, algunos con el rostro pixelado, canta junto a una mujer con bata y un hombre con guitarra, bajo un letrero sobre adicciones y violencia.

Escuchar, dialogar y mantenerse cerca de los jóvenes permite detectar riesgos de manera temprana, planteó Alfredo Licona Martínez.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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responsable.

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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre los riesgos del consumo temprano de sustancias en adolescentes y jóvenes, y pidió vigilar las señales de alerta para actuar a tiempo.

En 2025 el instituto brindó más de 117 mil atenciones relacionadas con trastornos por consumo de sustancias. La mayor proporción de los casos atendidos se concentró en personas adultas de 20 a 39 años.

Alfredo Licona Martínez, coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, explicó que el acceso más fácil de los jóvenes a estas sustancias puede traducirse en afectaciones al rendimiento académico, conflictos familiares, conductas de riesgo, intoxicaciones y accidentes.

Entre las señales que el instituto pide observar están los cambios repentinos en el sueño o el estado de ánimo, el aislamiento, las alteraciones de conducta, la disminución del desempeño escolar o laboral y el descuido de la apariencia personal. Ninguna de ellas, por sí sola, confirma un diagnóstico.

Licona Martínez fue puntual sobre la prevención: “La mejor herramienta de prevención sigue siendo la información basada en evidencia y la comunicación abierta con las y los jóvenes”.

Sobre la búsqueda de apoyo, afirmó: “Pedir ayuda no es una señal de debilidad; es una decisión que protege la salud y puede cambiar el rumbo de una vida”.

El especialista subrayó que quienes enfrentan un trastorno por consumo de sustancias “requieren atención profesional, acompañamiento y comprensión, no discriminación”.

Para las familias, planteó que “escuchar, dialogar y mantenerse cerca de las y los jóvenes permite detectar riesgos de manera temprana y fortalecer medidas de protección”.

Y agregó: “Es fundamental hablar sin juicios, amenazas ni etiquetas, debemos ayudar a que la persona reciba atención y no enfrente sola el problema”.

El instituto ofrece la Orientación Telefónica en Salud Mental, atendida por personal de Psicología, con información, primera ayuda psicológica y orientación sobre salud mental y consumo de sustancias para identificar alternativas de atención.

El servicio funciona de lunes a domingo, de 07:00 a 23:00 horas, en el 800 2222 668, opción 4.

salud imss adicciones

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