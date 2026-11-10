Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre los riesgos del consumo temprano de sustancias en adolescentes y jóvenes, y pidió vigilar las señales de alerta para actuar a tiempo.

En 2025 el instituto brindó más de 117 mil atenciones relacionadas con trastornos por consumo de sustancias. La mayor proporción de los casos atendidos se concentró en personas adultas de 20 a 39 años.

Alfredo Licona Martínez, coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, explicó que el acceso más fácil de los jóvenes a estas sustancias puede traducirse en afectaciones al rendimiento académico, conflictos familiares, conductas de riesgo, intoxicaciones y accidentes.

Entre las señales que el instituto pide observar están los cambios repentinos en el sueño o el estado de ánimo, el aislamiento, las alteraciones de conducta, la disminución del desempeño escolar o laboral y el descuido de la apariencia personal. Ninguna de ellas, por sí sola, confirma un diagnóstico.

Licona Martínez fue puntual sobre la prevención: “La mejor herramienta de prevención sigue siendo la información basada en evidencia y la comunicación abierta con las y los jóvenes”.

Sobre la búsqueda de apoyo, afirmó: “Pedir ayuda no es una señal de debilidad; es una decisión que protege la salud y puede cambiar el rumbo de una vida”.

El especialista subrayó que quienes enfrentan un trastorno por consumo de sustancias “requieren atención profesional, acompañamiento y comprensión, no discriminación”.

Para las familias, planteó que “escuchar, dialogar y mantenerse cerca de las y los jóvenes permite detectar riesgos de manera temprana y fortalecer medidas de protección”.

Y agregó: “Es fundamental hablar sin juicios, amenazas ni etiquetas, debemos ayudar a que la persona reciba atención y no enfrente sola el problema”.

El instituto ofrece la Orientación Telefónica en Salud Mental, atendida por personal de Psicología, con información, primera ayuda psicológica y orientación sobre salud mental y consumo de sustancias para identificar alternativas de atención.

El servicio funciona de lunes a domingo, de 07:00 a 23:00 horas, en el 800 2222 668, opción 4.