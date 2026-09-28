Repartirán "Contigo Sanamente" a bachilleres de Querétaro

La Secretaría de la Juventud entregará "Contigo Sanamente. Guía de acompañamiento emocional para adolescencias y juventudes" a estudiantes de bachillerato público, y la publicará en línea.

Portada de la guía Contigo Sanamente, acompañamiento emocional para adolescencias y juventudes, editada por la Secretaría de la Juventud de Querétaro.

La guía Contigo Sanamente. Acompañamiento emocional para adolescencias y juventudes llegará a más de 65,000 estudiantes de bachillerato público.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Secretaría de la Juventud del Estado entregará una guía de salud mental impresa a más de 65,000 estudiantes de bachillerato público. También la publicará en su página y en sus redes sociales para que cualquier persona la descargue.

La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, presentó el material —titulado Contigo Sanamente. Guía de acompañamiento emocional para adolescencias y juventudes, editado por la propia dependencia (SERSEJUVE)— en una conferencia de prensa con el gobernador Mauricio Kuri González y la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. Está dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de todo el estado.

Tiene siete bloques: bienestar emocional; autoconocimiento, autocuidado y preparación emocional; cuando algo no anda bien; manejo de crisis; acompañamiento y redes de apoyo; plan de vida; y un directorio de instituciones de apoyo psicológico.

La cobertura será de 100% entre los estudiantes de bachillerato público, afirmó Hernández Vázquez. La guía llegará también a las zonas jóvenes y a los espacios creativos de la Secretaría.

La dependencia busca dar seguimiento durante todo el ciclo escolar, en la casa y en la escuela, y no limitarse a la visita de un día a cada plantel. El material se diseñó para que las herramientas de cuidado emocional lleguen también a las familias y a los docentes.

Contigo Sanamente cuenta con el respaldo del Colegio de Psicólogos, de las secretarías de Educación y de Salud y de la Universidad Mondragón, que acompañó el proceso. Se construyó a partir de cinco años de trabajo del programa homónimo de atención psicológica con jóvenes.

Entre los resultados que persigue, la Secretaria enumeró que los jóvenes identifiquen a tiempo las señales de malestar, incorporen herramientas de autocuidado, enfrenten menos barreras para pedir ayuda y cuenten con más redes de apoyo.

La guía estará disponible en formato digital para su descarga. Quien necesite atención psicológica puede acercarse a la Secretaría, donde se brinda de forma gratuita, indicó.

El reparto tendrá una segunda etapa el próximo año, en universidades y secundarias. En los últimos meses de este año, la Secretaría se concentrará en los bachilleratos.

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