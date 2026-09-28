Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Secretaría de la Juventud del Estado entregará una guía de salud mental impresa a más de 65,000 estudiantes de bachillerato público. También la publicará en su página y en sus redes sociales para que cualquier persona la descargue.
La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, presentó el material —titulado Contigo Sanamente. Guía de acompañamiento emocional para adolescencias y juventudes, editado por la propia dependencia (SERSEJUVE)— en una conferencia de prensa con el gobernador Mauricio Kuri González y la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. Está dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de todo el estado.
Tiene siete bloques: bienestar emocional; autoconocimiento, autocuidado y preparación emocional; cuando algo no anda bien; manejo de crisis; acompañamiento y redes de apoyo; plan de vida; y un directorio de instituciones de apoyo psicológico.
La cobertura será de 100% entre los estudiantes de bachillerato público, afirmó Hernández Vázquez. La guía llegará también a las zonas jóvenes y a los espacios creativos de la Secretaría.
La dependencia busca dar seguimiento durante todo el ciclo escolar, en la casa y en la escuela, y no limitarse a la visita de un día a cada plantel. El material se diseñó para que las herramientas de cuidado emocional lleguen también a las familias y a los docentes.
Contigo Sanamente cuenta con el respaldo del Colegio de Psicólogos, de las secretarías de Educación y de Salud y de la Universidad Mondragón, que acompañó el proceso. Se construyó a partir de cinco años de trabajo del programa homónimo de atención psicológica con jóvenes.
Entre los resultados que persigue, la Secretaria enumeró que los jóvenes identifiquen a tiempo las señales de malestar, incorporen herramientas de autocuidado, enfrenten menos barreras para pedir ayuda y cuenten con más redes de apoyo.
La guía estará disponible en formato digital para su descarga. Quien necesite atención psicológica puede acercarse a la Secretaría, donde se brinda de forma gratuita, indicó.
El reparto tendrá una segunda etapa el próximo año, en universidades y secundarias. En los últimos meses de este año, la Secretaría se concentrará en los bachilleratos.