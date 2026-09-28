Cd. de México. (SEMlac).- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, para visibilizar la labor, la valentía y el liderazgo de las madres, hijas, hermanas y familiares que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas.

La organización internacional exige a los países miembros garantizar la protección de estas mujeres, respetar sus derechos humanos e incluirlas en la toma de decisiones sobre las víctimas de desaparición.

La resolución se adoptó el 31 de agosto, luego de aprobar un proyecto promovido por la República Árabe de Siria.

Mientras, en México, donde por primera vez hay una mujer presidenta que dijo "llegamos todas", las madres buscadoras no logran ser escuchadas y se encuentran en plantón desde el 9 de septiembre frente a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Ellas exigen avances en las investigaciones acerca de sus familiares, el seguimiento de las carpetas de investigación, atención directa de autoridades federales y mayores recursos para las labores de búsqueda.

La respuesta es recibirlas por funcionarios menores que ofrecen una mesa con determinados colectivos, no con todas, lo cual ha sido rechazado. Además, precisan que la mayoría de los casos de desaparición corresponden al fuero común, por lo que las fiscalías estatales son las responsables de investigarlos.

Margarita López fundadora de "Buscando cuerpos A.C." ha declarado a los medios de comunicación que piden una reunión con la fiscal Ernestina Godoy porque se encuentran con obstáculos para presentar denuncias federales, revictimización y malos tratos. También reclaman que fueron atendidas por personal de apoyo psicológico y no por funcionarios con capacidad para responder a sus exigencias. "Queremos resultados, queremos justicia y queremos a nuestros desaparecidos de regreso", insiste.

Las desapariciones afectan críticamente a mujeres y niñas

De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General de la ONU al designar el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, esto se debe al drástico aumento de desapariciones en el mundo, asociadas a conflictos armados, procesos migratorios, desastres naturales y crisis humanitarias de distinta naturaleza.

Los Estados son los principales responsables de abordar el problema de forma integral: desde la prevención hasta la búsqueda, ubicación, identificación y restitución de las personas o sus restos.

Se reconoce que la desaparición acarrea sufrimiento profundo, trauma psicológico, posibles extorsiones, estigmatización, exclusión y pobreza, afectando de manera crítica sobre todo a mujeres y niños. Se destaca el rol de las mujeres buscadoras.

En México, de acuerdo con cifras oficiales de marzo de 2026 dadas a conocer por el gobierno federal, el total de personas pendientes de localización se ubica en 132.534 casos dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Mientras, 130 organizaciones de la sociedad civil lideradas por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) en la Red Lupa, con corte al 16 de mayo del presente año, registran 134.257 personas desaparecidas, de ellas 29.027 mujeres.

Resolución de la ONU

La resolución de la ONU llama a los Estados, organizaciones civiles, instituciones académicas, medios de comunicación y sector privado a realizar actividades que reconozcan el trabajo de las mujeres buscadoras y las consecuencias que han enfrentado.

La organización pidió adoptar acciones para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres que participan en búsquedas, además de garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Plantea que las buscadoras sean consideradas en las discusiones y procesos de toma de decisiones relacionados con las personas desaparecidas.

Llama a que el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas sea observado de manera adecuada, ya que este flagelo trae consigo consecuencias sociales, económicas, psicológicas y jurídicas para las familias, mientras que las organizaciones civiles y colectivos desempeñan un papel relevante en la búsqueda, el acompañamiento y la preservación de la memoria.

Se establece que la Secretaría General de la ONU informe sobre la resolución a los Estados miembros, organismos especializados, observadores de la Asamblea General y demás instancias del sistema de Naciones Unidas, con el propósito de que conozcan y respalden la nueva conmemoración.

También que los costos que puedan generarse por la aplicación de la resolución deberán cubrirse mediante contribuciones voluntarias, incluidas aquellas provenientes del sector privado cuando corresponda, a fin de evitar que la puesta en marcha de las actividades relacionadas con la conmemoración implique obligaciones presupuestarias adicionales para los Estados.

Crisis humanitaria en México por desapariciones

Amnistía Internacional califica la situación en México como una grave crisis humanitaria, de emergencia nacional y forense. Existen decenas de miles de cuerpos sin identificar en el país, por lo que la organización pide al Estado mexicano reconocer formalmente esta crisis humanitaria y aceptar la asistencia y cooperación internacional propuesta por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

Hay que recordar que, en abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) remitió la situación de México a la Asamblea General de la ONU, al estimar indicios fundados de desapariciones sistemáticas o generalizadas.

El gobierno mexicano ha manifestado su desacuerdo con esta medida y ha rechazado la presunción de una práctica generalizada de este delito en el país.