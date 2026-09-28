Cd. de México (SEMlac).- De cara a las elecciones del 6 de junio de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, el congreso federal y más de 1.000 ayuntamientos, el partido en el poder, Morena encamina a más mujeres que hombres como sus abanderadas para competir en las urnas.

Todavía falta elegir "coordinaciones de la defensa de la 4T", pero la tendencia es elegir en las gubernaturas –en paridad constitucional desde 2021– a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante críticas internas y externas del proceso, atajó:

No habrá "dedazos" –la designación directa del ejecutivo– y confió en el desarrollo de las encuestas como un proceso democrático y transparente para elegir a los coordinadores en Morena. Asimismo, llamó a los contendientes a "serenarse", luego de protestas de morenistas por el resultado de algunas de esas encuestas.

Las coordinaciones son interpretadas en el país como la figura previa, fuera de la legalidad del proceso, para definir las candidaturas para 2027 desde el partido oficialista. Una práctica que ya ha sido ensayada antes. Ahora, que habrá 20.000 puestos para competir, se agudiza la lucha política.

¿Más mujeres?

La información del periodista Atzayacatl Cabrera, de El Sol de México, encontró que, de cara a las elecciones del 6 de junio de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, Morena encamina a más mujeres que hombres para competir en las urnas.

Como parte de su proceso interno, el partido oficialista abrió desde finales de junio el registro para sus militantes que aspiran a una candidatura y desde agosto empezó a definir a sus coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía, cargo partidista que eventualmente se transformará en la candidatura de la 4T.

De cara a las elecciones del 6 de junio de 2027, Morena encamina a más mujeres que hombres como sus abanderadas para competir en las urnas.

De cara a las elecciones del 6 de junio de 2027, Morena encamina a más mujeres que hombres como sus abanderadas para competir en las urnas. Foto: Tomada de Internet

De los 17 estados que renovarán su Poder Ejecutivo el año entrante, el partido guinda ya definió a 10 de sus eventuales candidatos, entre quienes predominan mujeres, en seis entidades, sobre cuatro hombres. Actualmente hay en funciones 13 mujeres gobernadoras y 11 son del partido en el poder.

El 25 y 26 de agosto, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena presentaron sus primeras cinco propuestas rumbo a 2027: Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Rosa María Bayardo en Colima, Santiago Nieto en Querétaro e Imelda Castro en Sinaloa.

Luego de dos semanas de secrecía partidista, el 14 y 15 de septiembre la dirigencia morenista presentó a más abanderados y abanderadas: Beatriz Mojica en Guerrero, Carlos Torres Piña en Michoacán, Eugenio Segura en Quintana Roo, Verónica Díaz Robles en Zacatecas y Julieta Ramírez en Baja California.

Todavía están pendientes la definición de coordinadores en siete estados: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Colocar a más mujeres que hombres en la contienda electoral es una fórmula que ya realizó el partido oficialista en elecciones previas. En 2021, por ejemplo, cuando se renovaron 15 gubernaturas, Morena compitió con ocho candidatas, de las cuales cinco -más de la mitad- ganaron los Ejecutivos estatales.

Ese año, las candidatas morenistas Clara Luz Flores en Nuevo León, Celia Maya en Querétaro y Mónica Rangel en San Luis Potosí, perdieron la contienda electoral. En contraste, Marina del Pilar Ávila ganó en Baja California, Layda Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero y Lorena Cuéllar en Tlaxcala.

La misma fórmula se repitió en 2024, cuando se renovaron ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Entre los nueve cargos en disputa, Morena compitió con cinco candidatas mujeres y tres de ellas ganaron sus respectivos comicios: Clara Brugada en Ciudad de México, Margarita González Saravia en Morelos y Rocío Nahle en Veracruz.

La definición de las coordinaciones estatales con miras al 2027 no ha estado exenta de polémicas, particularmente en casos como Guerrero, Quintana Roo y Zacatecas.

En Guerrero, la exalcaldesa de Acapulco, Avelina López, cuestionó la designación de Beatriz Mojico como coordinadora estatal. En Quintana Roo, los simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo calificaron como "fraude" la designación de Eugenio Segura.

Además, en Zacatecas, los simpatizantes de José Narro Céspedes, cuestionaron la cercanía de Verónica Díaz Robles con la familia Monreal.

Sheinbaum descarta "dedazos" en Morena y llama a serenarse

La presidenta dijo que confía en el desarrollo de las encuestas como un proceso democrático para la elección de coordinadores en el partido

Un reporte de la periodista Laura Arana, señala que la presidenta de la República descartó que haya "dedazos" y confió en el desarrollo de las encuestas como un proceso democrático y transparente para elegir a los coordinadores en Morena.

En conferencia de prensa matutina, –que se realiza diariamente– comentó sobre el proceso morenista que se lleva a cabo y señaló: "Voy a quitarme un poco la investidura presidencial, pero creo que valía la pena platicarlo. Se tomó la decisión de que las o los coordinadores no fueran un dedazo del presidente de Morena en aquel momento, sino un mecanismo donde la gente decidiera. Cuando existía el PRD (Partido de la Revolución Democrática) y todos éramos parte de ese partido, se hacían elecciones internas y se pervirtió muchísimo".

Indicó que "hay que serenarse", ya que no es un tema personal, sino un proyecto. "No deberían ser temas personales, sino un proyecto. Y lo que se pone a discusión en una elección, más allá de las personas, pues son los proyectos. No es imposible", expresó.

Agregó que confía en el equipo que desarrolla las encuestas y calificó como buen trabajo el que realizan Ariadna Montiel y Citlali Hernández, las dos dirigentes del partido Morena, que están a cargo del proceso.

"Yo confío en el trabajo que se está haciendo. Es más, yo ni me meto. Yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron. Es un equipo muy profesional, y pienso que Ariadna y Citlali Hernández hacen un buen trabajo", afirmó.

Sostuvo que estos procesos pueden generar inconformidades, pues "siempre va a haber gente que, pues, hubiera querido quedar como coordinador y no queda. Entonces, siempre va a haber algún descontento del que no quedó".

En el contexto actual en México, algunos partidos, sectores y sobre todo hombres opinadores, se resisten a la paridad en las gubernaturas. Este año se elegirá a más de la mitad de las gubernaturas del país.

En 2027, de las 17 gubernaturas a renovar, se deberán elegir a nueve mujeres y ocho hombres, para ir cerrando la brecha histórica, explican las expertas como Carla Humphrey Jordán, consejera nacional electoral.

Las gubernaturas para renovar serán en: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Las mujeres ya confirmadas o con el perfil más firme como candidatas son:

Baja California: Julieta Ramírez Padilla (senadora con licencia); hay una mujer gobernadora. Zacatecas: Verónica Díaz Robles (exdelegada de programas sociales y senadora); nunca se ha elegido a una mujer para el gobierno. Guerrero: Beatriz Mojica Morga (senadora); hoy hay gobernadora. Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez (exsubsecretaria de Educación Pública); hoy hay gobernadora, pero de oposición. Colima: Rosa María Bayardo Cabrera (exdirectora del DIF estatal); hoy hay gobernadora. Sinaloa: Imelda Castro Castro (senadora); hay una mujer en el gobierno, pero interina.

Los hombres quieren que no repitan algunas de las mujeres.

De acuerdo con la proyección del partido para alcanzar el bloque de 10 candidatas, los estados donde se perfila la postulación femenina para completar la lista son Sonora y Tlaxcala (donde se proyecta fuertemente a la senadora Ana Lilia Rivera.).

Antecedentes

La ex comisionada del Instituto Federal Electoral e integrante del Observatorio de Reformas de América Latina, María Marván Laborde, explica el valor de la paridad electoral, de cara a profundizar la democracia genérica.

Los principales antecedentes para esta decisión son la Reforma Constitucional del 6 de junio de 2019, denominada "Paridad en todo"; las reformas constitucionales y acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) de 2020 a 2022; y las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La reforma constitucional del 6 de junio de 2019 es conocida como la reforma de la "paridad en todo". En ella se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 94 y 115. Para efectos de esta opinión sobre la paridad en la nominación de candidaturas para elecciones de gubernaturas y jefatura de la Ciudad de México, es importante retomar las modificaciones relativas a los artículos 35 y 41:

"Artículo 35, fracción II: Poder ser votada [la ciudadanía] en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación".

"Artículo 41, Base I, párrafo 3º: Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular".

Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Con base en esta reforma el Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas de mujeres para las gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, bajo el principio de paridad horizontal.

A través del Acuerdo INE/CG569/2020 esa institución estableció que para las elecciones federales y locales 2020-2021, en las que 15 entidades deberían votar por la gubernatura, los partidos políticos nacionales, coaliciones y/o candidaturas comunes tenían la obligación de nombrar ocho candidaturas de género femenino y siete de género masculino.

Este acuerdo fue impugnado, tanto por ciudadanos en lo individual, como por partidos políticos. Uno de los principales alegatos de los partidos políticos fue que el INE había excedido su capacidad reglamentaria; que estaba invadiendo las facultades de los poderes legislativos, federal y local, vulnerando el principio de reserva de ley, y que violaba las facultades de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos.

La sentencia SUP-RAP-116/2020 acumuló todas las impugnaciones. Debido a que la resolución de esta impugnación ha sido tomada como base para todas las resoluciones administrativas y jurisdiccionales posteriores, es importante valorar la argumentación esgrimida en la sentencia, así como en sus resolutivos.

En la primera parte de la sentencia, la magistrada ponente Janine Otálora esgrime los argumentos por los que, desde su perspectiva, no debería proceder la paridad horizontal en los cargos unipersonales de las gubernaturas. La parte central del argumento es que cada proceso electoral local es un evento independiente, que se hace con la reglamentación local y que en una República federal no se pueden tomar decisiones que hagan interdependientes procesos electorales entre entidades soberanas.

En el parágrafo 78, Otálora considera que la decisión del INE carece de racionalidad jurídica porque pretende condicionar el registro de las candidaturas de las entidades federativas a situaciones que acontezcan en otras, valora María Marván Laborde en el artículo "Paridad hasta las últimas consecuencias".

Ello implica concebirlas como una circunscripción regida bajo un mismo sistema jurídico, cuando en realidad se trata de entidades que cuentan con soberanía y libertad, lo que presupone el establecimiento de una excepción al principio de soberanía de las entidades federativas previsto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agrega el texto compilado por Juan Jesús Garza Onfre y Javier Martín Reyes en el libro Ni tribunal ni electoral, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La sentencia reconoce que el Poder Reformador de la Constitución no tomó decisiones respecto de la paridad en los cargos unipersonales y dejó la tarea a los legisladores federales y locales.

Sin embargo, más adelante, a partir del parágrafo 123, la misma sentencia abandona esta línea de argumentación y sin un test de proporcionalidad o de racionalidad propiamente dichos, realiza un salto argumentativo a partir del cual considera que la discriminación histórica de la mujer justifica por sí misma la vulneración del federalismo constitucional, la disminución de la capacidad de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos y de facto amplía las capacidades de reglamentación del INE.

De hecho, al ordenar a los partidos políticos nominar ocho hombres y siete mujeres se aceptó que las candidaturas a gubernaturas son hechos interdependientes entre sí.

No es casualidad que en todos los acuerdos y sentencias al respecto se ignore el artículo 40 constitucional que establece que es "voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental".

En el caso de la paridad horizontal de candidaturas a las presidencias municipales, resultó más sencillo obviar el hecho de la autonomía municipal porque eran los propios Organismos Públicos Locales (OPL) los encargados de aprobar las candidaturas entidad por entidad. En el caso de la paridad en las gubernaturas la autoridad nacional, en un suigéneris caso de atracción de facultades, se coloca por encima de todas las autoridades locales, obvia las fronteras estatales para crear la ficción de una gran circunscripción que distribuye candidaturas, como si estas pudiesen ser tratadas como parte de un cuerpo colegiado.

Para los procesos electorales locales 2023-2024 solamente tres de las nueve entidades federativas que elegirían a la persona titular del Poder Ejecutivo, Jalisco, Puebla y Yucatán, legislaron al respecto.

Jalisco hizo descansar en los partidos nacionales la decisión sobre la implementación de la paridad en los cargos unipersonales de gubernatura porque, como resulta obvio, no podría legislar sobre lo que sucede o debería suceder en otras entidades. Para los partidos locales consideró que deberían hacerlo de manera alternada cada sexenio, disposición que se complica si estos van en coalición con partidos nacionales. De igual manera, otorgó a la autoridad competente, es decir al OPL de Jalisco, la facultad para regular la forma de aplicar la paridad en candidaturas a la gubernatura de ese estado.

En Yucatán la constitución local establece que la paridad se aplicará a partir del proceso electoral de 2030.

En Puebla se estableció el principio general de paridad de género en la constitución local, pero el Congreso local no ha legislado al respecto, por lo que deberá ser el OPL quien disponga lo necesario.

Los siete partidos políticos nacionales han realizado reformas a sus documentos básicos en materia de paridad de género. Sólo está pendiente que el INE apruebe la reforma de Movimiento Ciudadano.

Además de los criterios numéricos sobre la paridad en gubernaturas los partidos políticos deberán agregar el criterio de competitividad en las nueve entidades en cuestión; por razones obvias esto complicará la decisión de los partidos políticos nacionales cuya fuerza está basada en una o dos entidades.

Los partidos locales están obligados a postular a una persona de género contrario a la postulada en el proceso de elección anterior. Asimismo, se ordenó a los partidos modificar sus documentos internos para que sean ellos mismos los que establezcan como cumplirán con la paridad en los cargos unipersonales de gubernaturas y presidencias municipales.

Con información de El Sol de México, Morena y el Instituto Nacional Electoral.