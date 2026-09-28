Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026 (SEMlac).- El Senado de la República de México aprobó declarar el 18 de octubre de cada año como el "Día Nacional de la Menopausia" para dejar atrás los prejuicios y que se reconozca las necesidades y derechos de la salud de las mujeres en cada etapa de la vida. Que se entienda que el fin de la etapa reproductiva no significa el fin de la plenitud de la mujer.

Con el objetivo de colocar la salud de las mujeres en el lugar que merece la iniciativa fue impulsada por las senadoras Laura Itzel Castillo Juárez de Morena y Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo.

Sánchez García, al fundamentar la iniciativa en tribuna, el 14 de septiembre, señaló que la menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres, pero eso no significa que deban vivirla solas, desinformadas o sin atención médica. Precisó que no se trata sólo de establecer una fecha en el calendario, sino de que haya más información, que las mujeres comprendan lo que sucede en su cuerpo, que sepan cuándo y dónde pedir ayuda, y que puedan recibir una atención digna, cercana y completa.

Menopausia

La senadora por Puebla, Lizeth Sánchez, también detallo que hablar de menopausia es hablar de la salud y de la vida de millones de mexicanas, reconocer una realidad que por años se mantuvo en silencio, y avanzar hacia una atención con información, acompañamiento, respeto y derechos.

La senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refirió que expresiones que aluden a la menopausia para descalificar a una mujer cuando se enoja o expresa su opinión, constituyen una forma de violencia de género disfrazada de broma. La menopausia no es un insulto, no es una burla y mucho menos debe utilizarse para descalificar a una mujer.

El senador José Manuel Cruz Castellanos, de Morena, afirmó que reconocer esta fecha permitirá colocar en la agenda pública el derecho de las mujeres a recibir información clara, atención digna y servicios de salud oportunos e integrales.

La propuesta llegó al pleno después de dos foros, un conversatorio y reuniones con especialistas, médicas y académicas, además del trabajo con la Secretaría de Salud.

Lizeth Sánchez reconoció la aportación de la Asociación Civil "Mujeres en hormonía" y de quienes compartieron sus experiencias para visibilizar las necesidades de atención.

La senadora reconoció el impulso de Laura Itzel Castillo Juárez, con quien suscribió la iniciativa y confió que desde su nueva encomienda al frente de la Secretaría de las Mujeres, seguirá impulsando este tema por el bienestar de las mexicanas, en sintonía con el interés expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La senadora subrayó que el Estado debe estar presente para las mujeres que enfrentan esta etapa sin seguridad social, recursos económicos o servicios médicos cercanos. "La menopausia no es el final de la plenitud. Y atenderla no es una concesión: es un derecho", sostuvo.

Hay que recordar que, en el primer foro realizado en enero de 2025, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, entonces presidenta de la Mesa Directiva, destacó que "la menopausia, al igual que la menstruación, la maternidad o la lactancia, forma parte de los procesos naturales del cuerpo femenino y el Estado tiene la obligación de acompañar estos procesos con información, con atención médica y con políticas públicas sensibles en materia de género".

Sánchez refirió que las mujeres también se enfrentan a prejuicios que las culpabilizan, "como si envejecer no estuviera permitido para nosotras las mujeres, como si no se tratase de un ciclo natural de nuestras vidas".

Asimismo, lamentó que en muchas instituciones la menopausia no sea vista como "una etapa que requiere atención integral, acompañamiento psicológico y una visión de bienestar más allá de lo ginecológico y, como resultado muchas mujeres se enfrentan a los síntomas sin información suficiente y, en otras tantas, el personal médico minimiza o normaliza su malestar".

La menopausia no es una enfermedad sino un proceso natural

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la menopausia es la interrupción de la etapa reproductiva de las mujeres, ocurre entre los 45 y los 55 años y se manifiesta como la falta del ciclo menstrual durante 12 meses consecutivos. Afecta el bienestar físico, mental y social, y se relaciona con cambios hormonales que pueden desencadenar sofocos (sensación de calor en la cara), irritabilidad, sudoración, palpitaciones, insomnio, depresión y ansiedad, entre otros síntomas.

Menopausia

En 2020, en México vivían cerca de ocho millones de mujeres de entre 45 y 55 años (según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía), mientras que los indicadores de la población económicamente activa señalan que, en dicho sector etario, había más de cinco millones de personas productivas durante el tercer trimestre de 2024.

La menopausia y la menstruación suelen ser temas tabús en lo social y en lo laboral, pues además de malentenderse son conceptos usados de forma despectiva y estigmatizante. Es muy frecuente que, si una mujer expresa molestia, le digan que está en sus días o menopaúsica.

Los bochornos, sudoración nocturna, cambios de ánimo y otros síntomas de la menopausia se reflejan en lo económico, según el estudio "Impact of Menopause Symptoms on Women in the Workplace", publicado en 2023 por la Clínica Mayo, institución con sede en Rochester, Minnesota.

En dicho documento se calcula que las trabajadoras de Estados Unidos faltan a sus empleos, en promedio, tres días al año por causas relacionadas con el climaterio, y que –en ese país– las pérdidas por mermas de productividad asociadas a los síntomas de la menopausia rondan los 1.800 millones de dólares anuales (26.600 millones si se suman los gastos médicos)

Violeta Rodríguez del Villar, académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), señala que en la nación azteca se carece de estudios que proporcionen un panorama fidedigno y las cifras suficientes como para entender la situación que se vive en el país.