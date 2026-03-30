México, 30 de marzo de 2026. —Entre el 16 y el 19 de marzo, el Congreso de la Unión examinó temas candentes pendientes en la vida de las mujeres, como la urgencia de aprobar el Sistema Nacional de Cuidados, hacer un debate nacional sobre la menopausia, atender el feminicidio en la montaña de Guerrero, prohibir la patria potestad en caso de feminicidio; exigir a los congresos locales armonizar leyes en derechos por las mujeres.

Entre el 16 y el 19 de marzo, legisladoras y legisladores presentaron iniciativas de reformas legislativas para fortalecer la atención a la violencia, pero también hacer justicia a 24 millones de mujeres en edad de pre y menopausia, hoy invisibilizadas.

Al examinar un informe, reflexionaron sobre las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero, por persistencia de feminicidios: 168 en la Montaña de Guerrero, 10 cada mes; venta de niñas por pobreza, cero derechos sexuales y reproductivos en el campo.

En marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, también desplegaron actividades de reconocimiento a las luchadoras en nuestra historia, que remató en el poder ejecutivo con el anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para reconocer a Margarita Maza Parada como la "Primera Embajadora Histórica de México" y en el Senado, que irá al muro de honor una leyenda relativa al Primer Congreso Feminista de 1916 en Yucatán.

Aunque se reiteraron argumentos, como el de la violencia contra las mujeres o cómo se las oculta en la historia, ninguna de las más de 23 actividades e iniciativas en marzo se recibió para reconocer la lucha y el miedo de las miles de madres buscadoras y tampoco se habló el movimiento feminista como motor de los cambios legislativos, ni del peligro del borrado de las mujeres.

Cuidados y menopausia, deudas legislativas con millones de mexicanas

Aquí un resumen de propuestas y discursos marzianos:

La senadora Amalia García Medina y el coordinador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda urgieron a las comisiones de Bienestar y de Estudios Legislativos a dictaminar la minuta que propone crear el Sistema Nacional de Cuidados, a casi dos años de su recepción en el Senado, el 20 de marzo de 2024.

Una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, para crear la Política Nacional de Cuidados. La establece incorporar la Política Nacional de Cuidados como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, como base del Sistema Nacional de Cuidados. Esta observación se suma a más de 10 que se han hecho para crearlo.

Paralelamente, se organizó en la Cámara de Diputados el seminario internacional "Hacia una sociedad del cuidado", donde la coordinadora de Diálogos Políticos de la Fundación Friedrich Ebert en México, Elisa Gómez Sánchez, comentó que en República Dominicana el Ministerio que echó a andar los primeros pasos hacia un sistema de cuidados fue el Ministerio de Economía, con una mirada de economía de los cuidados.

Ahí, con este ejemplo, quedó claro que pese al crecimiento económico sostenido de República Dominicana, persisten brechas importantes en el mercado laboral, particularmente en la participación de las mujeres. Desigualdades que hizo evidente la necesidad de colocar los cuidados en el centro de la discusión pública clave para la recuperación económica y social.

El 18 de marzo, la senadora Liz Sánchez impulsó un conversatorio para visibilizar, dignificar y promover una atención integral a la salud de las mujeres en etapa de climaterio y su abordaje médico integral del climaterio: perimenopausia y menopausia, destacando que hablar de menopausia es un acto de justicia social, de tema históricamente invisibilizado que debe colocarse en el centro de la agenda pública. Es hablar de salud, dignidad, derechos y justicia.

De acuerdo con datos estadísticos, 24 millones de mujeres viven esta etapa en silencio. El climaterio hace enfrentar cambios físicos y emocionales sin información ni acompañamiento adecuado, lo que significa una deuda institucional que hoy comienza a saldarse.

El conversatorio dejó en claro la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para garantizar acceso a información clara y oportuna, atención médica integral y digna y la eliminación de estigmas y acompañamiento emocional y social.

Por su parte, el senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, llamó a cambiar la narrativa y a dignificar la etapa del climaterio, perimenopausia y menopausia en las mujeres, mediante una atención prioritaria e integral, con sensibilización institucional y acciones decididas.

También, dejar atrás lo dicho y pensado en décadas sobre la salud de las mujeres, centrando la atención en la etapa reproductiva, sin mirar el bienestar en etapas posteriores de la vida, por lo que hoy urge cambiar esa narrativa.

Además, se dijo que hasta 80 por ciento de las mujeres en menopausia presentan síntomas, pero son más intensos en la menopausia inducida; pese a ello, cerca de 40 por ciento no ha tenido orientación médica al respecto.

Por eso la iniciativa senatorial del Partido de los Trabajadores para reconocer el 18 de octubre como el Día Nacional de la Salud en la Menopausia; que será, más que una fecha, una manera de decirles a millones de mujeres: "te vemos, te escuchamos y tu salud importa".

168 feminicidios en la Montaña de Guerrero, más pobreza y abandono

Aunque con poca difusión, quizá en marzo lo más sorprendente es que en un salón del senado, el 18 de marzo, se presentó el informe "Mujeres de la Montaña, renacer entre los filos del olvido", elaborado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que documenta que en esa región van 168 víctimas de feminicidio, una cada mes entre 2014 y 2026.

La promotora de la presentación, la senadora Celeste Ascencio Ortega, morenista y michoacana, escribió en sus redes sociales que esos 168 feminicidios no son casos aislados, sino que hablan de una violencia estructural y normalizada, que en muchos casos no son clasificados oficialmente como feminicidios, sino como otros delitos, lo que reduce su visibilidad en las estadísticas oficiales.

El informe documenta la violencia, la pobreza y la discriminación que enfrentan mujeres indígenas en la Montaña de Guerrero.

Y escribió que su compromiso es transformar estos diagnósticos en acciones concretas: fortalecer el acceso a la justicia e impulsar leyes que garanticen condiciones de vida dignas para todas las mujeres, especialmente para quienes históricamente han sido invisibilizadas.

El documento detalla la brutalidad con la cual son halladas las mujeres, calcinadas dentro de vehículos o asesinadas con machetes.

En formato de libro, fue presentado por Abel Barrera, director de Tlachinollan; es un libro de testimonios que describen escenarios de alta brutalidad, como un patrón de violencia grave y sistemático.

En municipios como Tlapa de Comonfort, en Guerrero, se denuncia que únicamente existen tres asesoras jurídicas para atender 21 municipios, lo que resulta insuficiente para garantizar atención a víctimas. Esta carencia obliga a muchas mujeres a pagar asesoría legal privada, una opción inaccesible para la mayoría, lo que provoca que numerosos casos de violencia no sean denunciados.

Además, persisten prácticas como el matrimonio forzado infantil y la imposición de roles de género tradicionales: muchas niñas son obligadas a seguir patrones culturales que limitan su desarrollo y, al llegar a la mayoría de edad, son frecuentemente relegadas y terminan migrando a campos agrícolas o siendo forzadas a formar familias.

Ahí la representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell, dijo que el informe también propone una ruta para resolver estas problemáticas, como reconocer la naturaleza estructural de la violencia que enfrentan las mujeres de la Montaña y fortalecer la presencia del Estado.

Urge proveer de apoyo en salud, educación, protección institucional y acceso a la justicia con enfoque diferenciado para mujeres y niñas indígenas, además de garantizar respuestas institucionales inmediatas y efectivas, particularmente en casos de feminicidios, matrimonios forzados y desapariciones.

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Ascencio Ortega abrió este espacio a Tlachinollan, de donde se detallaron cifras de feminicidios, matrimonios forzados o desapariciones de las que han sido víctimas niñas y mujeres de diversos municipios de esa región, documentados entre 2020 y 2025.

El informe de ochenta páginas es un acercamiento a "una Montaña que duele y lastima", donde está lejos la "luz de la justicia" para las mujeres indígenas que ahí habitan, cuya sabiduría, lucha y resistencia "está aplastada, violentada, discriminada e invisibilizada", precisó Barrera.

También este marzo, senadores y senadoras crearon los reconocimientos a la mujer indígena y afromexicana, esto lo hizo la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la senadora Edith López Hernández, con un dictamen que busca crear dos reconocimientos formales en el Senado de la República para visibilizar y galardonar la labor de mujeres indígenas y afromexicanas en el desarrollo y defensa de sus comunidades.

Se trata de destacar a mujeres que, desde sus territorios, lo colectivo y muchas veces sin reconocimiento y frente a múltiples desigualdades, han contribuido a su comunidad, identidad, presente y futuro para sus pueblos", indicó.

Así, se dijo, se abre la oportunidad de que el Senado no sólo legisle, sino también reconozca, acompañe y haga visible lo que durante mucho tiempo ha permanecido al margen, dijo Edith López, quien detalló que el proyecto de decreto propone reformar el Reglamento del Senado en su artículo 56 y adicionar los artículos 56 sexies y 56 septies para institucionalizar este homenaje, que destaca la lucha de estas mujeres por sus derechos y saberes.

¿Qué propone la iniciativa de pérdida de patria potestad por feminicidio?

La diputada María Isidra de la Luz Rivas (PT) presentó una iniciativa que reforma el Código Civil Federal, en la que propone suspender la patria potestad cuando la persona que la ejerza sea vinculada a proceso por el intento o delito de feminicidio.

La propuesta, que adiciona una fracción VII al artículo 444 y los párrafos II, III y IV al artículo 444 Bis, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, establece que "quien cometa tentativa de feminicidio, además de las sanciones que le correspondan, perderá la patria potestad sobre los descendientes que en común tenga con la víctima".

Además, la patria potestad podrá ser suspendida cuando la persona que la ejerce sea vinculada a proceso por la comisión del delito de feminicidio o tentativa de feminicidio.

También perderá todo derecho en relación con los hijos de la víctima, garantizando el interés superior de la niñez en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La autoridad jurisdiccional deberá modificar o suspender el ejercicio del régimen de convivencias o guarda y custodia, según sea el caso, sin necesidad de solicitud de ninguna de las partes, cuando esta advierta cualquier clase de violencia o el que la ejerce sea vinculada a proceso por la comisión del delito de feminicidio o tentativa de feminicidio.

La diputada habló de datos: de acuerdo con la Secretaría de Salud, en su registro de lesiones 2010-2024, en los hospitales de este país se atendió por violencia sexual a 10.613 niños de entre 1 y 17 años, solamente en 2024; es decir, 30 todos los días.

La SEP ha señalado que 16 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 13 años reconocen haber sufrido abuso sexual. Entre 14 y 17 años, esta cifra aumentó a casi 40 por ciento.

En México, 93 por ciento de las víctimas conocían a su agresor. El 59 por ciento de los abusadores son conocidos de la familia o personas cercanas, familiares, amigos, vecinos, maestros, entrenadores. Hoy día, ese maestro, ese entrenador que abusó de un niño o de una niña, puede sin ningún problema irse a trabajar a otra escuela, a otro lugar y estar en contacto permanente con más niños.

Urgen a Congresos locales armonizar sus legislaciones con reformas en materia de género

Este 19 de marzo, el Pleno del Senado de la República aprobó, de urgente resolución, un exhorto a los congresos de las entidades federativas para que cumplan con la armonización legislativa en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, derivada de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias.

La Cámara de Senadores hizo un llamado a los 32 congresos de los estados, para que realicen a la brevedad la armonización de sus constituciones locales y demás disposiciones jurídicas, aplicables con la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Dicho marco normativo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio nacional.

Asimismo, las y los senadores solicitaron que lleven a cabo la armonización legislativa de las reformas a diversas leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, transversalización de la perspectiva de género y fortalecimiento del marco jurídico para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2024 y 15 de enero de 2026.

Además, la reforma al tipo penal de abuso sexual, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2026, y que incorporó el estándar de consentimiento, la ampliación de las conductas sancionables, las agravantes previstas y las medidas de reparación integral del daño, para garantizar una protección más amplia y efectiva de los derechos de las víctimas.

El punto de acuerdo establece que, una vez realizadas las acciones de armonización legislativa referidas, los estados deben informar al Senado sobre los avances y resultados alcanzados, para dar seguimiento al cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.

Sigue marzo de las mujeres

En el Senado se realizó el Foro Nacional 8M, donde participaron mujeres de sectores público, privado y social.

En el foro, impulsado por el senador José Ramón Gómez Leal, de Morena, se habló sobre cómo la agenda nacional hoy no puede entenderse sin la intervención de las mujeres y la mejor muestra, coincidieron, es que por primera vez en la historia el país es conducido por una mujer en el Poder Ejecutivo Federal.

Indira Paola López Carreto, senadora suplente por Tamaulipas, destacó que estos espacios son muestra de cómo ha evolucionado la participación de las mujeres no solo en la esfera gubernamental, sino en las empresas y, sobre todo, en la sociedad civil.

"Si algo sabemos es que la agenda de las mujeres no se construye desde un solo espacio, sino desde el gobierno, la comunidad, las organizaciones y desde la familia; por ello, este foro reúne ópticas distintas", comentó.

Con temas como "Liderazgo empresarial y oportunidades para las mujeres", "Defensa de derechos y organización social", "Gobierno local y agenda de igualdad", "Sistema de Cuidados y bienestar para las mujeres", "Salud Pública y bienestar de las mujeres", así como "Redes de mujeres y participación pública", las asistentes abordaron desde diversas perspectivas los desafíos en estas materias.

La Comisión de Salud, que preside el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella (Morena), inauguró la jornada de salud para la prevención del cáncer de mama "A tiempo sin miedo", en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de marzo.

El senador dijo que la prevención es clave para enfrentar el cáncer de mama, por lo que llamó a fortalecer la atención primaria y los centros de salud, así como a capacitar al personal médico, para lograr diagnósticos oportunos; "porque, detectado a tiempo, este padecimiento puede curarse en la mayoría de los casos".

Enfatizó la urgencia de consolidar un sistema de salud integral que garantice tratamientos continuos y accesibles en todo el país. Dijo que el autocuidado es una responsabilidad compartida y la prevención debe ser una prioridad permanente para salvar vidas.

Luis Sagarzazu, regional manager de UE LifeSciences, resaltó que el uso de nuevas tecnologías permite identificar de manera rápida posibles anomalías, por lo que expresó su agradecimiento para poder traer esta tecnología a la Cámara de Diputados. Explicó que el dispositivo facilita evaluaciones accesibles en pocos minutos, incluso en zonas a donde antes era difícil llegar, permitiendo canalizar oportunamente a las personas con mayor riesgo.

En esta campaña se utilizará el dispositivo BreastExam, una tecnología que permite realizar un escaneo mamario indoloro para detectar de forma temprana posibles anomalías. Este método es accesible y complementario, ya que no sustituye a estudios como la mastografía o el ultrasonido, pero contribuye a prevenir problemas de salud más graves.

La Casona de Xicoténcatl fue escenario de "Adelitas y Soldaderas. Mujeres Revolucionarias en el Archivo Gustavo Casasola", en una conferencia a cargo de Vania Casasola, directora de este acervo fotográfico que cuenta con imágenes que dan testimonio de relevantes pasajes de la historia.

Más de 50 personas se reunieron en la sede histórica del Senado de la República para escuchar, de la también nieta de Gustavo Casasola, la historia de mujeres que participaron en el movimiento de Revolución Mexicana del siglo XX y cuyas imágenes han sido resguardadas durante más de un siglo por varias generaciones de la familia Casasola.

Vania Casasola destacó que este acervo se originó gracias a las primeras generaciones de fotógrafos de prensa en el país, entre los que estuvo Gerónimo Hernández, quien en los años de la Revolución tomó la icónica foto de la soldadera asomándose en un vagón de tren, que posteriormente conservó Agustín Víctor Casasola, padre de Gustavo.

Entre los cientos de miles de fotografías con las que cuenta el Archivo Gustavo Casasola, pueden encontrarse varias que dan testimonio y visibilizan a las mexicanas que, en el cuidado de los heridos, como adelitas, o en el campo de batalla como soldaderas, contribuyeron a la causa revolucionaria y antirreeleccionista.

También se expusieron fotografías de personajes como Elena Arizmendi, fundadora de la Cruz Blanca Neutral, organización que se encargó de dar atención médica a los soldados rebeldes durante el movimiento armado; de María Arias Bernal, a quién Álvaro Obregón obsequió una pistola en reconocimiento a su valor y por lo que sería conocida en la posteridad como "María Pistolas"; de Dolores Jiménez y Muro, soldadera que, junto con otras personas, acompaña a Francisco Villa y Emiliano Zapata en su famosa foto en Palacio Nacional.

Sobre los testimonios gráficos de mujeres en la Revolución con los que cuenta el archivo, Vania Casasola enfatizó al público: "cuando les vuelvan a contar pasajes de la historia en la que no les cuenten que estuvo presente una mujer, reflexionemos, porque seguro sí; seguro sí desde la cocina, la enfermería, liderando o administrando, sólo que no las mencionaron".

Más de 30 imágenes de mexicanas que participaron en el movimiento de la Revolución pueden apreciarse en la exposición del mismo nombre, "Adelitas y Soldaderas. Mujeres Revolucionarias en el Archivo Gustavo Casasola", ubicada en las rejas perimetrales de la sede de Reforma del Senado de la República.

La diputada Verónica Martínez García (PRI) impulsa una iniciativa a fin de que, siempre que las condiciones del caso concreto lo permitan, toda mujer embarazada pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y puerperio, incluido el procedimiento de cesárea. La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, propone adicionar el artículo 61 de la Ley General de Salud.

En la exposición de motivos, la legisladora explica que la violencia obstétrica tiene su origen en los servicios de salud que, consciente o inconscientemente, pueden generar una acción o una omisión, al causar un daño físico o psicológico en la paciente, cuyos alcances violan los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.

Actualmente no se encuentra reconocida en la legislación federal o general, pese a la violación de los derechos humanos de las mujeres, que ha implicado su desarrollo a través del tiempo.

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en México, durante 2024, se registraron 1 millón 672.227 nacimientos. La tasa de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, fue de 47.7 por ciento.

La diputada Martínez García asegura que el objetivo de la iniciativa no es tipificar el tipo de violencia obstétrica, sino generar condiciones que permitan prevenir, combatir y erradicar las conductas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres.