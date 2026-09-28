Kuri: "es muy buena noticia" que el peor problema sea el bacheo

El gobernador respondió así a un video de Laura Ballesteros, líder de Movimiento Ciudadano en Querétaro, y contrastó el bacheo con los retos de seguridad que enfrenta la mayoría del país.

El gobernador Mauricio Kuri González responde preguntas de la prensa en Querétaro.

Kuri dijo que es "buena noticia" que el peor problema del estado sea el bacheo, y no la inseguridad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González dijo que es "buena noticia" que el peor problema señalado en Querétaro sea el bacheo, y no la inseguridad que enfrenta la mayoría del país.

"Yo creo que es muy buena noticia que nuestro peor problema sea los baches", dijo el gobernador, al responder una pregunta sobre un video de Laura Ballesteros, líder de Movimiento Ciudadano en Querétaro, en el que ella afirmó que ocho de cada 10 queretanos consideran los baches el peor problema del estado.

Agregó que, para un servidor público, que el tema que más preocupa a los ciudadanos sean los baches representa un reto que se puede resolver.

El gobernador reconoció que el bacheo es competencia municipal, aunque dijo que el Estado ha apoyado a varios ayuntamientos en la materia. Confirmó el envío de 20 millones de pesos a San Juan del Río para atender baches.

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