Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González dijo que es "buena noticia" que el peor problema señalado en Querétaro sea el bacheo, y no la inseguridad que enfrenta la mayoría del país.
"Yo creo que es muy buena noticia que nuestro peor problema sea los baches", dijo el gobernador, al responder una pregunta sobre un video de Laura Ballesteros, líder de Movimiento Ciudadano en Querétaro, en el que ella afirmó que ocho de cada 10 queretanos consideran los baches el peor problema del estado.
Agregó que, para un servidor público, que el tema que más preocupa a los ciudadanos sean los baches representa un reto que se puede resolver.
El gobernador reconoció que el bacheo es competencia municipal, aunque dijo que el Estado ha apoyado a varios ayuntamientos en la materia. Confirmó el envío de 20 millones de pesos a San Juan del Río para atender baches.