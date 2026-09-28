San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) suma 31.7% y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 27.1% en la intención de voto para la presidencia municipal, según la encuesta "Rumbo al 2027" de Demoscopia, levantada del 17 al 20 de septiembre. Ninguno de los dos llega a un tercio de las respuestas.

La diferencia es de 4.6 puntos. El estudio declara un margen de error de ±3.8% para cada cifra: el rango del PAN va de 27.9% a 35.5%, el de Morena de 23.3% a 30.9%, y se traslapan entre 27.9% y 30.9%. Para la diferencia entre dos opciones de una misma muestra de 1,000 personas, un cálculo propio arroja un margen cercano a 4.7 puntos, mayor que los 4.6 observados: prácticamente un empate técnico.

Los indecisos pesan más que esa distancia. El 17.9% aún no decide su voto y el 3.5% no sabe o no contestó: 21.4% en total, más de cuatro veces la diferencia entre ambos partidos.

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suman 30.6% (27.1%, 1.7% y 1.8%), a 1.1 puntos del PAN.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) queda tercero con 7.6%, más que Movimiento Ciudadano (2.2%), el PVEM y el PT juntos, que reúnen 5.7%. Otras opciones suman 6.5%.

El PAN suma 31.7% y Morena 27.1% en la encuesta de Demoscopia levantada del 17 al 20 de septiembre; 17.9% aún no decide su voto. rotativo.com.mx

Demoscopia formuló la pregunta "Si hoy fueran las elecciones para elegir Presidente(a) Municipal, ¿por cuál partido votaría?" a 1,000 ciudadanos mayores de 18 años del municipio, de todos los niveles socioeconómicos y regiones, mediante llamadas telefónicas con un sistema de marcación y captura digital multiagente. La firma describe un muestreo aleatorio simple con población infinita y 95% de confianza.

En la lista del PAN, a la pregunta "¿Quién le gustaría que fuera el candidato(a) del PAN para Presidente(a) Municipal de San Juan del Río?", Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales, obtiene 25.4%.

Le siguen Antonio Pérez Cabrera, director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, con 20.7%; Liliana San Martín, secretaria del Trabajo de Querétaro, con 11.9%, y Ana Eugenia Patiño, secretaria de Desarrollo Social, con 4.2%. Los cuatro ocupan un cargo público.

Ruiz Castro aventaja por 4.7 puntos a Pérez Cabrera, quien dirige la JAPAM. Pero 30.4% no define su elección (22.1% aún no decide y 8.3% no sabe o no contestó), más que el 25.4% de la puntera. Otras opciones reúnen 7.4%.

Para Morena, la pregunta fue "¿Quién le gustaría que fuera el candidato(a) de MORENA para Presidente(a) Municipal de San Juan del Río?". Rosy Sinecio, sin cargo público, encabeza con 27.3%. Rosy Hurtado, también sin cargo público, cierra la lista con 4.8%.

En medio aparecen dos diputados locales: Edgar Inzunza, con 21.8%, y Néstor Domínguez, con 11.9%. Juntos suman 33.7%, 6.4 puntos más que Sinecio; por separado, ninguno la alcanza.

Otro 28.5% no define su elección (19.8% aún no decide y 8.7% no sabe o no contestó), más que el 27.3% de la puntera. Otras opciones suman 5.7%.

La indecisión crece cuando la pregunta baja del partido al nombre: 17.9% aún no decide por qué partido votar, frente a 19.8% entre los aspirantes de Morena y 22.1% entre los del PAN.