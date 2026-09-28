Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Salud del Estado tiene un proyecto que contempla demoler el edificio central del antiguo hospital, luego de los análisis estructurales que se han practicado al inmueble. Lo informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, durante una conferencia de prensa.
En ese espacio no se tenía pensado construir otro edificio, precisó. El proyecto consiste en fortalecer los inmuebles que no se demolerían con los servicios que la dependencia ya presta, y solo en caso de contar con el financiamiento necesario.
Aclaró que no se trata de servicios nuevos, sino de los que ya se ofrecen.
En la glosa, dijo Pérez Rendón, planteó que la decisión final no debe ser política, sino basarse en la seguridad de quienes ocupen el edificio, ya sea que se rehabilite o se demuela. Cualquiera de las dos rutas, agregó, tendría que dar seguridad al personal y a los usuarios.
El gobernador Mauricio Kuri González dijo que el inmueble tiene problemas estructurales que Protección Civil ya revisa. No descartó plantear el próximo año recursos para el edificio, si el Congreso los aprueba.