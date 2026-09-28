Salud plantea demoler el edificio central del antiguo hospital

La secretaria Martina Pérez Rendón dijo que los análisis estructurales sustentan el proyecto. El gobernador informó que Protección Civil revisa el inmueble.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, habla sobre el futuro del antiguo hospital en Querétaro.

Pérez Rendón dijo que no se prevé un edificio nuevo y que se fortalecerían los servicios en los inmuebles que quedarían en pie.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Salud del Estado tiene un proyecto que contempla demoler el edificio central del antiguo hospital, luego de los análisis estructurales que se han practicado al inmueble. Lo informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, durante una conferencia de prensa.

En ese espacio no se tenía pensado construir otro edificio, precisó. El proyecto consiste en fortalecer los inmuebles que no se demolerían con los servicios que la dependencia ya presta, y solo en caso de contar con el financiamiento necesario.

Aclaró que no se trata de servicios nuevos, sino de los que ya se ofrecen.

En la glosa, dijo Pérez Rendón, planteó que la decisión final no debe ser política, sino basarse en la seguridad de quienes ocupen el edificio, ya sea que se rehabilite o se demuela. Cualquiera de las dos rutas, agregó, tendría que dar seguridad al personal y a los usuarios.

El gobernador Mauricio Kuri González dijo que el inmueble tiene problemas estructurales que Protección Civil ya revisa. No descartó plantear el próximo año recursos para el edificio, si el Congreso los aprueba.

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