San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- Unas 4 mil personas asistieron, según la estimación de los organizadores, al Paseo Dominical con función de lucha libre que el 27 de septiembre se realizó en la Ex Hacienda La Llave, dentro de las instalaciones del 7/o Regimiento Mecanizado La Llave.
La función estuvo a cargo de Zalle Entertainment y reunió a 11 luchadores de Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan.
La Academia Zalle presentó además una exhibición de ejercicios básicos con la que acercó a las familias a la práctica y formación de la lucha libre.
La jornada incluyó exhibiciones de vehículos y equipo militar, además de un módulo de reclutamiento. rotativo.com.mx
Hubo exhibiciones de vehículos y equipo militar, además de un módulo de reclutamiento.
Garay Racing montó una exposición de coches clásicos y diversos grupos de motociclistas participaron en la jornada.
Artesanos y productores participaron en el Paseo Dominical, que también tuvo un área de postres. rotativo.com.mx
La zona gastronómica se integró con dos cocineras de la comunidad y dos stands encabezados por personal del 7/o Regimiento Mecanizado La Llave. También participaron artesanos y productores, y hubo un área de postres.
La oferta para las familias incluyó artesanías, zona gastronómica y una zona infantil con venta de juguetes. rotativo.com.mx
Para niñas y niños se habilitó una zona infantil con pintacaritas, pinta yesitos, inflables y venta de juguetes.
La comunidad ciclista Raíces en Ruta, integrada por diferentes equipos, se sumó al Paseo Dominical.
La música estuvo a cargo de Pau Bravo, cantante solista.
La Academia Zalle presentó una exhibición de ejercicios básicos que acercó a las familias a la práctica de la lucha libre. rotativo.com.mx
La organización estuvo encabezada por Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando; José Luis Ramírez Cárdenas, director de Zalle Entertainment, y el Teniente Coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas, segundo comandante del 7/o Regimiento Mecanizado La Llave.