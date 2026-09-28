Estiman 4 mil asistentes en Paseo Dominical con lucha libre

11 luchadores de Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan participaron en una jornada con exhibición militar, artesanos y música.

Visitantes caminan por un andador empedrado hacia el edificio de arcos de la Ex Hacienda La Llave, con banderas de México en la fachada, durante el Paseo Dominical.

Las actividades del Paseo Dominical se desarrollaron en la Ex Hacienda La Llave, dentro de las instalaciones del 7/o Regimiento Mecanizado La Llave.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- Unas 4 mil personas asistieron, según la estimación de los organizadores, al Paseo Dominical con función de lucha libre que el 27 de septiembre se realizó en la Ex Hacienda La Llave, dentro de las instalaciones del 7/o Regimiento Mecanizado La Llave.

La función estuvo a cargo de Zalle Entertainment y reunió a 11 luchadores de Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan.

La Academia Zalle presentó además una exhibición de ejercicios básicos con la que acercó a las familias a la práctica y formación de la lucha libre.

Una persona asoma por la escotilla de un veh\u00edculo blindado de la exhibici\u00f3n militar mientras otra la fotograf\u00eda con su tel\u00e9fono, en el Paseo Dominical de La Llave. La jornada incluyó exhibiciones de vehículos y equipo militar, además de un módulo de reclutamiento. rotativo.com.mx

Hubo exhibiciones de vehículos y equipo militar, además de un módulo de reclutamiento.

Garay Racing montó una exposición de coches clásicos y diversos grupos de motociclistas participaron en la jornada.

Visitantes recorren el pasillo de carpas blancas y azules donde se instalaron artesanos y productores durante el Paseo Dominical en la Ex Hacienda La Llave. Artesanos y productores participaron en el Paseo Dominical, que también tuvo un área de postres. rotativo.com.mx

La zona gastronómica se integró con dos cocineras de la comunidad y dos stands encabezados por personal del 7/o Regimiento Mecanizado La Llave. También participaron artesanos y productores, y hubo un área de postres.


Figuras tejidas de estambre con forma de animales y un vaso con la leyenda Lucha Libre, en un puesto del Paseo Dominical en La Llave. La oferta para las familias incluyó artesanías, zona gastronómica y una zona infantil con venta de juguetes. rotativo.com.mx

Para niñas y niños se habilitó una zona infantil con pintacaritas, pinta yesitos, inflables y venta de juguetes.

La comunidad ciclista Raíces en Ruta, integrada por diferentes equipos, se sumó al Paseo Dominical.

La música estuvo a cargo de Pau Bravo, cantante solista.

Dos luchadores se desplazan sobre el ring ante el p\u00fablico sentado durante la funci\u00f3n de lucha libre del Paseo Dominical en la Ex Hacienda La Llave. La Academia Zalle presentó una exhibición de ejercicios básicos que acercó a las familias a la práctica de la lucha libre. rotativo.com.mx

La organización estuvo encabezada por Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando; José Luis Ramírez Cárdenas, director de Zalle Entertainment, y el Teniente Coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas, segundo comandante del 7/o Regimiento Mecanizado La Llave.

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