San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) presentó el Cinedomo, una herramienta educativa itinerante con la que llevará contenidos sobre cultura del agua y cuidado del medio ambiente a niñas, niños, jóvenes y adultos de colonias, comunidades y barrios de San Juan del Río.
Al interior, los asistentes verán proyecciones inmersivas con contenidos y recomendaciones para cuidar el agua; el diseño exterior representa al planeta y el uso que las personas hacen diariamente del recurso. La JAPAM trabajará con delegaciones y representantes de colonias para llevarlo a distintos puntos del municipio.
Ante delegados, representantes de colonias y familias, el director del organismo, Antonio Cabrera Pérez, adelantó el alcance del recorrido: “Este Cinedomo se va a ir a todos los rincones de San Juan del Río, a todas nuestras colonias, a todas nuestras comunidades y a todos nuestros barrios”.
Cabrera Pérez señaló que el agua es uno de los principales patrimonios de los sanjuanenses, por lo que conocer su origen y comprender su ciclo es fundamental para un consumo responsable.
El abastecimiento del municipio depende del agua subterránea, explicó, y con los años el crecimiento de la población y de los distintos sectores ha incrementado la extracción del acuífero.
Garantizar el servicio, dijo, no se reduce a realizar obras, reparar fugas, ampliar redes, equipar pozos o construir infraestructura de almacenamiento. “No nada más son fierros, pozos, bombas, equipos electromecánicos; también es bien importante ir sembrando esa semillita a las nuevas generaciones para que cuiden el agua”, expresó.
Junto con esa labor, la JAPAM desarrolla proyectos para preservar y recuperar el recurso, entre ellos Raíces del Agua, con el que, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), destina recursos a conservación, captación e infiltración de agua en zonas estratégicas del municipio.
Este año, precisó Cabrera Pérez, el programa contempla una inversión conjunta de 10 millones de pesos y acciones en 11 ejidos, entre ellas cinco bordos de regulación, pozos y zanjas de absorción y trabajos de reforestación. “Todo eso en suma ayuda a que con las lluvias captemos la mayor cantidad de agua y la infiltremos al subsuelo”, afirmó.
Cabrera Pérez recordó que el Cinedomo se suma a las estrategias del área de Cultura del Agua de la JAPAM, entre ellas el Museo Interactivo de Cultura del Agua (MICA), las visitas a instituciones educativas y empresas, y las actividades didácticas y de teatro guiñol.