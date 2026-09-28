Cinedomo llevará cultura del agua a colonias de San Juan del Río

Raíces del Agua contempla este año una inversión conjunta de 10 millones de pesos en 11 ejidos, con bordos, pozos y zanjas de absorción.

Vista aérea del Cinedomo de la JAPAM, una estructura inflable en forma de globo terráqueo, junto al letrero San Juan del Río 2026 en una plaza del centro

El Cinedomo de la JAPAM será llevado a colonias, comunidades y barrios de San Juan del Río, en coordinación con delegaciones y representantes de colonias.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) presentó el Cinedomo, una herramienta educativa itinerante con la que llevará contenidos sobre cultura del agua y cuidado del medio ambiente a niñas, niños, jóvenes y adultos de colonias, comunidades y barrios de San Juan del Río.

Al interior, los asistentes verán proyecciones inmersivas con contenidos y recomendaciones para cuidar el agua; el diseño exterior representa al planeta y el uso que las personas hacen diariamente del recurso. La JAPAM trabajará con delegaciones y representantes de colonias para llevarlo a distintos puntos del municipio.

Ante delegados, representantes de colonias y familias, el director del organismo, Antonio Cabrera Pérez, adelantó el alcance del recorrido: “Este Cinedomo se va a ir a todos los rincones de San Juan del Río, a todas nuestras colonias, a todas nuestras comunidades y a todos nuestros barrios”.

Cabrera Pérez señaló que el agua es uno de los principales patrimonios de los sanjuanenses, por lo que conocer su origen y comprender su ciclo es fundamental para un consumo responsable.

El abastecimiento del municipio depende del agua subterránea, explicó, y con los años el crecimiento de la población y de los distintos sectores ha incrementado la extracción del acuífero.

Garantizar el servicio, dijo, no se reduce a realizar obras, reparar fugas, ampliar redes, equipar pozos o construir infraestructura de almacenamiento. “No nada más son fierros, pozos, bombas, equipos electromecánicos; también es bien importante ir sembrando esa semillita a las nuevas generaciones para que cuiden el agua”, expresó.

Junto con esa labor, la JAPAM desarrolla proyectos para preservar y recuperar el recurso, entre ellos Raíces del Agua, con el que, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), destina recursos a conservación, captación e infiltración de agua en zonas estratégicas del municipio.

Este año, precisó Cabrera Pérez, el programa contempla una inversión conjunta de 10 millones de pesos y acciones en 11 ejidos, entre ellas cinco bordos de regulación, pozos y zanjas de absorción y trabajos de reforestación. “Todo eso en suma ayuda a que con las lluvias captemos la mayor cantidad de agua y la infiltremos al subsuelo”, afirmó.

Cabrera Pérez recordó que el Cinedomo se suma a las estrategias del área de Cultura del Agua de la JAPAM, entre ellas el Museo Interactivo de Cultura del Agua (MICA), las visitas a instituciones educativas y empresas, y las actividades didácticas y de teatro guiñol.

gobierno japam cultura san juan del rio

Reciente

Pleno del Senado de la República en vista aérea; la Cámara aprobó el Día Nacional de la Menopausia
México

México: Atender la menopausia es un derecho

La iniciativa de las senadoras Laura Itzel Castillo Juárez y Lizeth Sánchez García busca información, atención médica digna y el fin de los prejuicios.

Beatriz Mojica Morga sostiene su constancia de Morena como coordinadora en Guerrero rumbo a la gubernatura de 2027
México

Morena perfila más mujeres rumbo a gubernaturas de 2027

De 10 coordinaciones estatales ya definidas por el partido rumbo a 2027, seis corresponden a mujeres; faltan siete entidades, entre ellas Nuevo León y Sonora.

ona de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca colocada en restaurante de playa Maguey, Huatulco, tras el desalojo denun
México

Denuncian desalojo y abuso sexual en nombre de Fiscalía de Oaxaca

Sandra Cárdenas Ortega acusa que hombres con ropa de la AEI la despojaron de su restaurante, la amenazaron con armas y la agredieron sexualmente.

Irinea Buendía Cortés habla al micrófono y muestra la iniciativa de Ley Mariana Lima Buendía con la foto de su hija
México

Congreso mexiquense, primero en aprobar Ley Mariana Lima Buendía

La reforma prevé de cuatro a 10 años de prisión para servidores públicos que obstruyan investigaciones de feminicidio en el Estado de México.