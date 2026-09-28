Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a José Antonio “N” durante un cateo de la estrategia Sinergia por Querétaro en la colonia El Vergel, en el municipio de Querétaro, donde aseguró también formatos y material con características de documentación vehicular.
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID) encabezó la diligencia, con el apoyo de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Querétaro y el Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano, informó la dependencia.
Durante el procesamiento del inmueble fueron localizados dos equipos de cómputo y diversos formatos y materiales con características de documentación vehicular: hojas para impresión de facturas, hojas tipo seguridad, formatos con series vehiculares y material con logotipos institucionales.
Los indicios serán analizados pericialmente para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.
La orden de cateo derivó de una investigación por delitos contra la salud. En el inmueble quedó asegurada una bolsa con sustancia cristalina y granulada con características de narcótico.
El inmueble quedó asegurado y José Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente.