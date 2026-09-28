Cateo en El Vergel deja un detenido y formatos vehiculares

Fiscalía asegura dos equipos de cómputo, hojas para impresión de facturas y una bolsa con sustancia cristalina con características de narcótico.

Tarjeta de la estrategia Sinergia por Querétaro con la leyenda «Detenido» y el rostro de la persona difuminado, por el cateo en la colonia El Vergel.

El cateo en la colonia El Vergel derivó en la detención de José Antonio “N” y en el aseguramiento de formatos con características de documentación vehicular. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a José Antonio “N” durante un cateo de la estrategia Sinergia por Querétaro en la colonia El Vergel, en el municipio de Querétaro, donde aseguró también formatos y material con características de documentación vehicular.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID) encabezó la diligencia, con el apoyo de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Querétaro y el Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano, informó la dependencia.

Durante el procesamiento del inmueble fueron localizados dos equipos de cómputo y diversos formatos y materiales con características de documentación vehicular: hojas para impresión de facturas, hojas tipo seguridad, formatos con series vehiculares y material con logotipos institucionales.

Los indicios serán analizados pericialmente para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

La orden de cateo derivó de una investigación por delitos contra la salud. En el inmueble quedó asegurada una bolsa con sustancia cristalina y granulada con características de narcótico.

El inmueble quedó asegurado y José Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente.

seguridad sucesos criminalidad

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