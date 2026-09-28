Entregan 145 becas Vive México a jóvenes de Querétaro

Durante el último año, más de 90 jóvenes recibieron este beneficio para realizar voluntariado internacional en workcamps de dos a cuatro semanas aproximadamente.

Hombre de camisa azul claro habla con un micrófono ante el público del auditorio durante la entrega de las Becas Vive México en Querétaro

Las becas permiten a jóvenes del Municipio de Querétaro participar en voluntariado internacional en workcamps.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 27 de septiembre de 2026.- El Municipio de Querétaro entregó 145 Becas de Movilidad Internacional Vive México a jóvenes queretanos, quienes podrán participar en voluntariado internacional en workcamps de distintos países del mundo.

La entrega estuvo a cargo del presidente municipal, Felifer Macías, quien afirmó que solo 1% de los jóvenes en México tiene la posibilidad de vivir una experiencia en otro país.

Las Becas Vive México permiten a jóvenes del Municipio de Querétaro participar en workcamps, donde conviven y colaboran con voluntarios de distintas nacionalidades. En esos espacios representan a México y a Querétaro y participan en proyectos de impacto social, cultural, ambiental y comunitario.

Macías destacó que estas experiencias buscan ampliar la perspectiva de las y los jóvenes para que conozcan otras realidades, aprendan de ellas y lleven a Querétaro nuevos conocimientos. Los llamó a aprovechar la oportunidad y a poner en práctica en el municipio lo que traigan, para que sociedad y gobierno preserven y defiendan ese Querétaro que todas y todos quieren.

“Que conozcan a muchas personas, que vivan muchas experiencias, que aprendan y que traigan lo mejor del mundo a Querétaro”, señaló.

Durante el último año, más de 90 jóvenes recibieron este beneficio para realizar voluntariado internacional en workcamps con una duración aproximada de dos a cuatro semanas.

La experiencia en el extranjero se complementa con acciones de voluntariado local. Según el Municipio, el propósito es que los jóvenes lleven a sus comunidades lo aprendido y lo conviertan en nuevas acciones de participación y servicio en su entorno.

gobierno felifer macias becas educacion

Reciente

Pleno del Senado de la República en vista aérea; la Cámara aprobó el Día Nacional de la Menopausia
México

México: Atender la menopausia es un derecho

La iniciativa de las senadoras Laura Itzel Castillo Juárez y Lizeth Sánchez García busca información, atención médica digna y el fin de los prejuicios.

Beatriz Mojica Morga sostiene su constancia de Morena como coordinadora en Guerrero rumbo a la gubernatura de 2027
México

Morena perfila más mujeres rumbo a gubernaturas de 2027

De 10 coordinaciones estatales ya definidas por el partido rumbo a 2027, seis corresponden a mujeres; faltan siete entidades, entre ellas Nuevo León y Sonora.

ona de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca colocada en restaurante de playa Maguey, Huatulco, tras el desalojo denun
México

Denuncian desalojo y abuso sexual en nombre de Fiscalía de Oaxaca

Sandra Cárdenas Ortega acusa que hombres con ropa de la AEI la despojaron de su restaurante, la amenazaron con armas y la agredieron sexualmente.

Irinea Buendía Cortés habla al micrófono y muestra la iniciativa de Ley Mariana Lima Buendía con la foto de su hija
México

Congreso mexiquense, primero en aprobar Ley Mariana Lima Buendía

La reforma prevé de cuatro a 10 años de prisión para servidores públicos que obstruyan investigaciones de feminicidio en el Estado de México.