Querétaro, 27 de septiembre de 2026.- El Municipio de Querétaro entregó 145 Becas de Movilidad Internacional Vive México a jóvenes queretanos, quienes podrán participar en voluntariado internacional en workcamps de distintos países del mundo.
La entrega estuvo a cargo del presidente municipal, Felifer Macías, quien afirmó que solo 1% de los jóvenes en México tiene la posibilidad de vivir una experiencia en otro país.
Las Becas Vive México permiten a jóvenes del Municipio de Querétaro participar en workcamps, donde conviven y colaboran con voluntarios de distintas nacionalidades. En esos espacios representan a México y a Querétaro y participan en proyectos de impacto social, cultural, ambiental y comunitario.
Macías destacó que estas experiencias buscan ampliar la perspectiva de las y los jóvenes para que conozcan otras realidades, aprendan de ellas y lleven a Querétaro nuevos conocimientos. Los llamó a aprovechar la oportunidad y a poner en práctica en el municipio lo que traigan, para que sociedad y gobierno preserven y defiendan ese Querétaro que todas y todos quieren.
“Que conozcan a muchas personas, que vivan muchas experiencias, que aprendan y que traigan lo mejor del mundo a Querétaro”, señaló.
Durante el último año, más de 90 jóvenes recibieron este beneficio para realizar voluntariado internacional en workcamps con una duración aproximada de dos a cuatro semanas.
La experiencia en el extranjero se complementa con acciones de voluntariado local. Según el Municipio, el propósito es que los jóvenes lleven a sus comunidades lo aprendido y lo conviertan en nuevas acciones de participación y servicio en su entorno.