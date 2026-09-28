Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Más de 200 colaboradores capacitados en la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE saldrán a reunir firmas para que la Ley Reembolso llegue como iniciativa ciudadana, informó el senador por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri.
Dorantes Lámbarri se reunió con los colaboradores, que se capacitaron de manera voluntaria y recorrerán calles, colonias, barrios y plazas públicas.
Con ello busca, según explicó, que el gobierno federal visibilice y atienda la problemática de las familias de derechohabientes que no reciben de manera oportuna las medicinas ni los tratamientos que requieren del IMSS y el ISSSTE.
Como senador de oposición, dijo, le ha resultado difícil que la mayoría apruebe su iniciativa. Por eso la impulsará bajo el esquema de iniciativa ciudadana, que describió como avalado por el INE.
Pidió el respaldo de la ciudadanía con su firma en la aplicación del INE, que calificó como “cien por ciento confiable”.
Dijo que le enoja que los ciudadanos “muchas veces no hablan, no dicen, no se manifiestan”.
Sostuvo que “no podemos dejar que el gobierno siga fallando, siga no teniendo las medicinas y que el que pague el precio de las no medicinas sea la ciudadanía”.
Quienes deseen más información o apoyar la iniciativa pueden consultar el sitio www.leyreembolso.mx, informó el legislador.
Como senador de oposición, Agustín Dorantes Lámbarri dijo que le ha resultado difícil que la mayoría apruebe su iniciativa, por lo que la impulsará como iniciativa ciudadana.