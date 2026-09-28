Más de 200 colaboradores juntarán firmas por la Ley Reembolso

Agustín Dorantes explicó que busca que el gobierno federal atienda la problemática de familias derechohabientes del IMSS y del ISSSTE sin medicinas ni tratamientos oportunos.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri, con playera blanca, muestra un volante azul a una mujer con sombrero de paja frente a una reja verde; imagen ligada a la iniciativa ciudadana Ley Reembolso.

Agustín Dorantes Lámbarri pidió a la ciudadanía respaldar con su firma, en la aplicación del INE, la Ley Reembolso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Más de 200 colaboradores capacitados en la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE saldrán a reunir firmas para que la Ley Reembolso llegue como iniciativa ciudadana, informó el senador por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri.

Dorantes Lámbarri se reunió con los colaboradores, que se capacitaron de manera voluntaria y recorrerán calles, colonias, barrios y plazas públicas.

Con ello busca, según explicó, que el gobierno federal visibilice y atienda la problemática de las familias de derechohabientes que no reciben de manera oportuna las medicinas ni los tratamientos que requieren del IMSS y el ISSSTE.

Como senador de oposición, dijo, le ha resultado difícil que la mayoría apruebe su iniciativa. Por eso la impulsará bajo el esquema de iniciativa ciudadana, que describió como avalado por el INE.

Pidió el respaldo de la ciudadanía con su firma en la aplicación del INE, que calificó como “cien por ciento confiable”.

Dijo que le enoja que los ciudadanos “muchas veces no hablan, no dicen, no se manifiestan”.

Sostuvo que “no podemos dejar que el gobierno siga fallando, siga no teniendo las medicinas y que el que pague el precio de las no medicinas sea la ciudadanía”.

Quienes deseen más información o apoyar la iniciativa pueden consultar el sitio www.leyreembolso.mx, informó el legislador.

El senador Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri, con playera blanca, habla con un grupo de personas reunidas en un espacio p\u00fablico con reja y \u00e1rboles al fondo; imagen ligada a la iniciativa ciudadana Ley Reembolso. Como senador de oposición, Agustín Dorantes Lámbarri dijo que le ha resultado difícil que la mayoría apruebe su iniciativa, por lo que la impulsará como iniciativa ciudadana.

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