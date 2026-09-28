Detienen a “Bebo”, presunto operador del Cártel del Golfo

Defensa, Guardia Nacional y FGR aseguraron dos aeronaves, 84 tractocamiones y alrededor de 500 mil litros de combustible en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Elementos federales custodian a detenido junto a avión de la Fuerza Aérea tras cateos contra el Cártel del Golfo
  • Fuerzas federales detuvieron a tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, durante 19 cateos contra el contrabando de hidrocarburos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Toda persona detenida se presume inocente mientras no se dicte sentencia firme.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a tres personas durante 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, a quien el Gabinete de Seguridad de México identificó como operador financiero de la facción Metros del Cártel del Golfo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cateos derivaron de trabajos de inteligencia militar.

La dependencia lo vinculó con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos. En los inmuebles intervenidos, las fuerzas federales aseguraron 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras, cuatro tanques y alrededor de 500 mil litros de combustible.

También se aseguraron metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

Según el Gabinete de Seguridad, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una estrategia permanente contra el mercado ilícito de hidrocarburos, con la que busca afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y detener a quienes se benefician de esa actividad.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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