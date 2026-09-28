Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a tres personas durante 19 cateos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, a quien el Gabinete de Seguridad de México identificó como operador financiero de la facción Metros del Cártel del Golfo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cateos derivaron de trabajos de inteligencia militar.

La dependencia lo vinculó con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos. En los inmuebles intervenidos, las fuerzas federales aseguraron 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras, cuatro tanques y alrededor de 500 mil litros de combustible.

También se aseguraron metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

Según el Gabinete de Seguridad, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una estrategia permanente contra el mercado ilícito de hidrocarburos, con la que busca afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y detener a quienes se benefician de esa actividad.