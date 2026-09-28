OFEQ interpretará a Prokófiev y Chaikovski el 1 de octubre

El concierto se realizará en el Teatro Metropolitano, en colaboración con el Tercer Festival Internacional FortePiano Querétaro 2026 y con Adonis González como solista.

Músicos de la Orquesta Filarmónica de Querétaro en concierto, con las cuerdas al frente, vientos y percusión al fondo y el podio con el nombre de la agrupación.

La OFEQ presentará el 1 de octubre en el Teatro Metropolitano un programa con obras de Prokófiev y Chaikovski.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) ofrecerá el 1 de octubre un concierto en el Teatro Metropolitano con obras de Serguéi Prokófiev y Piotr Ilich Chaikovski, y con el pianista cubano Adonis González como solista invitado.

La presentación, en colaboración con el Tercer Festival Internacional FortePiano Querétaro 2026, estará bajo la dirección de Mark Kadin. La OFEQ, Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro, suma más de tres décadas de trayectoria.

El programa abre con el Concierto para piano número 3 de Prokófiev, que la orquesta describe como una de las obras más importantes y exigentes del repertorio pianístico del siglo XX, con energía rítmica, contrastes y virtuosismo.

La segunda parte se dedica a Las estaciones, Op. 37a, de Chaikovski, un ciclo de 12 piezas para piano compuesto en 1876. Cada mes del año es una escena musical con paisajes, emociones y tradiciones de la Rusia del siglo XIX.

Los boletos están disponibles en www.filarmonicadequeretaro.org y en las oficinas de la OFEQ, en la calle Altamirano Norte, número 18, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

De acuerdo con la OFEQ, González, también compositor y director de orquesta, ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Piano Teresa Carreño de 1998, celebrado en Caracas, Venezuela.

Ha sido laureado también en el Concurso Internacional de Piano del Principado de Andorra y en el Concurso Internacional de Piano Ernesto Lecuona.

Como solista ha trabajado con orquestas de Europa, América Latina y Estados Unidos, y se ha presentado en el Carnegie Hall, el Lincoln Center y el Kennedy Center.

También participó en proyectos de música de cámara con la Filarmónica de Nueva York y ha colaborado con artistas como Arnold Steinhardt y Paquito D’Rivera.

Es doctor en Interpretación de Piano por la Universidad de Rutgers. Estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en la Universidad del Sur de Mississippi, y cursó estudios de dirección orquestal en The Juilliard School.

Su álbum debut, Adiós a Cuba, fue nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Clásico. Actualmente es profesor de Música en Alabama State University y artista de Yamaha.

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