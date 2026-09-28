Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) ofrecerá el 1 de octubre un concierto en el Teatro Metropolitano con obras de Serguéi Prokófiev y Piotr Ilich Chaikovski, y con el pianista cubano Adonis González como solista invitado.
La presentación, en colaboración con el Tercer Festival Internacional FortePiano Querétaro 2026, estará bajo la dirección de Mark Kadin. La OFEQ, Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro, suma más de tres décadas de trayectoria.
El programa abre con el Concierto para piano número 3 de Prokófiev, que la orquesta describe como una de las obras más importantes y exigentes del repertorio pianístico del siglo XX, con energía rítmica, contrastes y virtuosismo.
La segunda parte se dedica a Las estaciones, Op. 37a, de Chaikovski, un ciclo de 12 piezas para piano compuesto en 1876. Cada mes del año es una escena musical con paisajes, emociones y tradiciones de la Rusia del siglo XIX.
Los boletos están disponibles en www.filarmonicadequeretaro.org y en las oficinas de la OFEQ, en la calle Altamirano Norte, número 18, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
De acuerdo con la OFEQ, González, también compositor y director de orquesta, ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Piano Teresa Carreño de 1998, celebrado en Caracas, Venezuela.
Ha sido laureado también en el Concurso Internacional de Piano del Principado de Andorra y en el Concurso Internacional de Piano Ernesto Lecuona.
Como solista ha trabajado con orquestas de Europa, América Latina y Estados Unidos, y se ha presentado en el Carnegie Hall, el Lincoln Center y el Kennedy Center.
También participó en proyectos de música de cámara con la Filarmónica de Nueva York y ha colaborado con artistas como Arnold Steinhardt y Paquito D’Rivera.
Es doctor en Interpretación de Piano por la Universidad de Rutgers. Estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en la Universidad del Sur de Mississippi, y cursó estudios de dirección orquestal en The Juilliard School.
Su álbum debut, Adiós a Cuba, fue nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Clásico. Actualmente es profesor de Música en Alabama State University y artista de Yamaha.