Tamaulipas, 28 de septiembre de 2026.- Juan Miguel “N”, alias “Miguelito 56”, y Ernesto “N”, alias “Blaki” y/o “Titi”, fueron sentenciados a 50 años de prisión por el secuestro agravado de una víctima que fue privada de su libertad el 4 de enero de 2024 en la colonia Del Valle, en Reynosa.

La sentencia condenatoria la obtuvo el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ).

De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso, la víctima fue trasladada a distintos lugares mientras estuvo retenida. Elementos de la Guardia Estatal la liberaron el 20 de enero de 2024 en un domicilio de la colonia La Paz, en Río Bravo, 16 días después de que fue privada de su libertad.

El órgano jurisdiccional emitió su resolución después de que el Ministerio Público presentara elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad de ambos en el secuestro.

La autoridad judicial determinó además que los sentenciados deberán cubrir 434 mil 280 pesos por concepto de reparación del daño.