Sentencian a 50 años de prisión a dos por secuestro en Reynosa

La víctima fue privada de su libertad en la colonia Del Valle y liberada en Río Bravo; los sentenciados deberán pagar 434 mil 280 pesos.

Fichas de Juan Miguel “N” y Ernesto “N”, sentenciados a 50 años de prisión por secuestro agravado en Reynosa
  • Juan Miguel “N” y Ernesto “N” fueron sentenciados a 50 años de prisión por secuestro agravado en Reynosa, Tamaulipas. La víctima fue liberada 16 días después en un domicilio de la colonia La Paz, en Río Bravo.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Tamaulipas, 28 de septiembre de 2026.- Juan Miguel “N”, alias “Miguelito 56”, y Ernesto “N”, alias “Blaki” y/o “Titi”, fueron sentenciados a 50 años de prisión por el secuestro agravado de una víctima que fue privada de su libertad el 4 de enero de 2024 en la colonia Del Valle, en Reynosa.

La sentencia condenatoria la obtuvo el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ).

De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso, la víctima fue trasladada a distintos lugares mientras estuvo retenida. Elementos de la Guardia Estatal la liberaron el 20 de enero de 2024 en un domicilio de la colonia La Paz, en Río Bravo, 16 días después de que fue privada de su libertad.

El órgano jurisdiccional emitió su resolución después de que el Ministerio Público presentara elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad de ambos en el secuestro.

La autoridad judicial determinó además que los sentenciados deberán cubrir 434 mil 280 pesos por concepto de reparación del daño.

seguridad tamaulipas sucesos criminalidad

Reciente

Una ambulancia con el número 15 frente al acceso a Urgencias, rodeada de personal médico y de Protección Civil.
México

HGZ 30 del IMSS ensaya respuesta a una fuga de amoniaco

El simulacro de escritorio, de 60 minutos, forma parte de la preparación para la evaluación interinstitucional del Programa Hospital Seguro del 29 de septiembre.

Camioneta de la Policía Municipal con torretas encendidas atravesada en un carril junto a conos naranjas durante el operativo alcoholímetro nocturno en Querétaro.
Querétaro

Alcoholímetro en Querétaro: 32 detenidos y 29 autos al corralón

La Dirección de Justicia Cívica aplicó 739 pruebas de alcoholemia del 21 al 27 de septiembre; 39 resultaron positivas y derivaron en 32 personas sancionadas.

Elementos federales custodian a detenido junto a avión de la Fuerza Aérea tras cateos contra el Cártel del Golfo
México

Detienen a “Bebo”, presunto operador del Cártel del Golfo

Defensa, Guardia Nacional y FGR aseguraron dos aeronaves, 84 tractocamiones y alrededor de 500 mil litros de combustible en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Tarjeta de la estrategia Sinergia por Querétaro con la leyenda «Detenido» y el rostro de la persona difuminado, por el cateo en la colonia El Vergel.
Querétaro

Cateo en El Vergel deja un detenido y formatos vehiculares

Fiscalía asegura dos equipos de cómputo, hojas para impresión de facturas y una bolsa con sustancia cristalina con características de narcótico.