Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Treinta y dos personas fueron detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) por rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante el operativo alcoholímetro aplicado en el municipio de Querétaro del 21 al 27 de septiembre, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.
En total se realizaron 739 pruebas de alcoholemia, de las cuales 39 resultaron positivas y derivaron en 32 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
A 29 personas se les remitió su vehículo al corralón.
De las 32 personas detenidas, 29 fueron hombres y tres mujeres.
La dependencia precisó que el operativo busca evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas.