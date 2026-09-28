Alcoholímetro en Querétaro: 32 detenidos y 29 autos al corralón

La Dirección de Justicia Cívica aplicó 739 pruebas de alcoholemia del 21 al 27 de septiembre; 39 resultaron positivas y derivaron en 32 personas sancionadas.

Camioneta de la Policía Municipal con torretas encendidas atravesada en un carril junto a conos naranjas durante el operativo alcoholímetro nocturno en Querétaro.

A 29 personas se les remitió su vehículo al corralón tras el operativo alcoholímetro, de acuerdo con la Dirección de Justicia Cívica. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad competente resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Treinta y dos personas fueron detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) por rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante el operativo alcoholímetro aplicado en el municipio de Querétaro del 21 al 27 de septiembre, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.

En total se realizaron 739 pruebas de alcoholemia, de las cuales 39 resultaron positivas y derivaron en 32 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

A 29 personas se les remitió su vehículo al corralón.

De las 32 personas detenidas, 29 fueron hombres y tres mujeres.

La dependencia precisó que el operativo busca evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas.

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