Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Querétaro pasó del sexto al decimoquinto lugar nacional en suicidio entre jóvenes de 15 a 29 años, entre 2022 y 2025, de acuerdo con datos del INEGI que presentó la Secretaría de la Juventud del Estado.
La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, expuso las cifras en una conferencia de prensa con el gobernador Mauricio Kuri González y la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. El dato de 2025 es el más reciente, dijo.
En satisfacción con la vida, la entidad subió del lugar 15 en 2021 al sexto en 2025. Reportó además una baja de cinco puntos en síntomas o indicios de depresión.
Hernández Vázquez advirtió que los indicadores no pueden atribuirse solo al programa de la Secretaría, porque la salud mental es multifactorial. Cambiaron, señaló, al mismo tiempo que se fortaleció el programa. Según la funcionaria, el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes.
Contigo Sanamente acumula más de 400,000 atenciones en cinco años y en los 18 municipios, con 110,000 en la Sierra Gorda. Las brigadas han pasado por el 100% de las escuelas de bachillerato y ofrecieron más de 2,000 capacitaciones a docentes, madres y padres de familia.
La Secretaría atendió además 1,143 casos de riesgo suicida con acciones de contención y acompañamiento. Cuenta con más de 70 profesionales de la salud mental, tres zonas jóvenes y, desde este año, un consultorio de psicoterapia en Jalpan para la Sierra Gorda.
El presupuesto del programa pasó de unos 3.7 millones de pesos en 2022 a 9.2 millones en 2025. La Secretaría calcula un incremento acumulado de 195% entre 2022 y 2026.
Hernández Vázquez sostuvo que la demanda de atención creció porque el programa llega a más jóvenes y no porque haya más depresión. En tamizajes aplicados en escuelas, dijo, 36% de los jóvenes presentó ansiedad, 4% depresión y 1% síntomas de aislamiento.
La atención psicológica es gratuita. La Secretaría opera un chat las 24 horas, los siete días de la semana, desde el cual canaliza a los jóvenes a atención presencial o a distancia. Desde el inicio de la administración estatal no ha habido un solo día sin atención psicológica para jóvenes, afirmó.