Suicidio juvenil: Querétaro pasó del lugar 6 al 15 nacional

La Secretaría de la Juventud reporta más de 400,000 atenciones en cinco años y una baja de cinco puntos en indicios de depresión.

Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud, presenta indicadores de salud mental de jóvenes en Querétaro.

Querétaro pasó del sexto al decimoquinto lugar nacional en suicidio de jóvenes de 15 a 29 años entre 2022 y 2025, según datos del INEGI que presentó la Secretaría.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- Querétaro pasó del sexto al decimoquinto lugar nacional en suicidio entre jóvenes de 15 a 29 años, entre 2022 y 2025, de acuerdo con datos del INEGI que presentó la Secretaría de la Juventud del Estado.

La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, expuso las cifras en una conferencia de prensa con el gobernador Mauricio Kuri González y la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. El dato de 2025 es el más reciente, dijo.

En satisfacción con la vida, la entidad subió del lugar 15 en 2021 al sexto en 2025. Reportó además una baja de cinco puntos en síntomas o indicios de depresión.

Hernández Vázquez advirtió que los indicadores no pueden atribuirse solo al programa de la Secretaría, porque la salud mental es multifactorial. Cambiaron, señaló, al mismo tiempo que se fortaleció el programa. Según la funcionaria, el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes.

Contigo Sanamente acumula más de 400,000 atenciones en cinco años y en los 18 municipios, con 110,000 en la Sierra Gorda. Las brigadas han pasado por el 100% de las escuelas de bachillerato y ofrecieron más de 2,000 capacitaciones a docentes, madres y padres de familia.

La Secretaría atendió además 1,143 casos de riesgo suicida con acciones de contención y acompañamiento. Cuenta con más de 70 profesionales de la salud mental, tres zonas jóvenes y, desde este año, un consultorio de psicoterapia en Jalpan para la Sierra Gorda.

El presupuesto del programa pasó de unos 3.7 millones de pesos en 2022 a 9.2 millones en 2025. La Secretaría calcula un incremento acumulado de 195% entre 2022 y 2026.

Hernández Vázquez sostuvo que la demanda de atención creció porque el programa llega a más jóvenes y no porque haya más depresión. En tamizajes aplicados en escuelas, dijo, 36% de los jóvenes presentó ansiedad, 4% depresión y 1% síntomas de aislamiento.

La atención psicológica es gratuita. La Secretaría opera un chat las 24 horas, los siete días de la semana, desde el cual canaliza a los jóvenes a atención presencial o a distancia. Desde el inicio de la administración estatal no ha habido un solo día sin atención psicológica para jóvenes, afirmó.

gobierno mauricio kuri inegi salud mental suicidios

Reciente

Pleno del Senado de la República en vista aérea; la Cámara aprobó el Día Nacional de la Menopausia
México

México: Atender la menopausia es un derecho

La iniciativa de las senadoras Laura Itzel Castillo Juárez y Lizeth Sánchez García busca información, atención médica digna y el fin de los prejuicios.

Beatriz Mojica Morga sostiene su constancia de Morena como coordinadora en Guerrero rumbo a la gubernatura de 2027
México

Morena perfila más mujeres rumbo a gubernaturas de 2027

De 10 coordinaciones estatales ya definidas por el partido rumbo a 2027, seis corresponden a mujeres; faltan siete entidades, entre ellas Nuevo León y Sonora.

ona de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca colocada en restaurante de playa Maguey, Huatulco, tras el desalojo denun
México

Denuncian desalojo y abuso sexual en nombre de Fiscalía de Oaxaca

Sandra Cárdenas Ortega acusa que hombres con ropa de la AEI la despojaron de su restaurante, la amenazaron con armas y la agredieron sexualmente.

Irinea Buendía Cortés habla al micrófono y muestra la iniciativa de Ley Mariana Lima Buendía con la foto de su hija
México

Congreso mexiquense, primero en aprobar Ley Mariana Lima Buendía

La reforma prevé de cuatro a 10 años de prisión para servidores públicos que obstruyan investigaciones de feminicidio en el Estado de México.