Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González calificó al PAN de "partido vivo", con competencia interna para definir a sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027.
Lo dijo en una conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre un evento reciente del exalcalde de Querétaro, Luis Nava.
Kuri afirmó que respeta a Nava y su estrategia, y que desconoce los temas jurídicos del caso. Señaló que, ante cualquier señalamiento sobre un acto anticipado de campaña, corresponde acudir directamente al órgano electoral.
Sobre el informe del Instituto Electoral de Querétaro, el gobernador dijo que confía plenamente en su imparcialidad. Consideró que su presidente es una persona capaz e imparcial, y que no hay argumento sólido para calificar al árbitro. Citó como referencia el pluralismo que, dijo, se observó en los municipios y en el Congreso tras la elección de 2024.