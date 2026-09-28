Kuri: el PAN es un partido vivo con competencia interna

El gobernador dijo que la competencia interna del partido suma para llegar más competitivos a 2027 y respaldó la imparcialidad del Instituto Electoral.

El gobernador Mauricio Kuri González habla durante una conferencia de prensa en Querétaro.

Kuri calificó al PAN de "partido vivo", con competencia interna rumbo a las elecciones de 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González calificó al PAN de "partido vivo", con competencia interna para definir a sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027.

Lo dijo en una conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre un evento reciente del exalcalde de Querétaro, Luis Nava.

Kuri afirmó que respeta a Nava y su estrategia, y que desconoce los temas jurídicos del caso. Señaló que, ante cualquier señalamiento sobre un acto anticipado de campaña, corresponde acudir directamente al órgano electoral.

Sobre el informe del Instituto Electoral de Querétaro, el gobernador dijo que confía plenamente en su imparcialidad. Consideró que su presidente es una persona capaz e imparcial, y que no hay argumento sólido para calificar al árbitro. Citó como referencia el pluralismo que, dijo, se observó en los municipios y en el Congreso tras la elección de 2024.

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