Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en 2026 se inscribieron 400 mil jóvenes más al Bachillerato Nacional que en 2025, y lo atribuyó a la construcción de preparatorias cerca de los hogares de los estudiantes.

Añadió que la meta de las Becas para el Bienestar es llegar este año a 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

En la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria dijo: “Miren qué hermoso, la verdad: 400 mil jóvenes más se inscribieron al Bachillerato Nacional, respecto al año pasado”.

Explicó que el aumento refleja más preparatorias, la difusión para que los jóvenes se inscriban, la Beca Rita Cetina para que no abandonen en tercero de secundaria y el programa Te extrañamos en el salón.

Sheinbaum vinculó la política educativa con la prevención de la violencia: “Para la mejor Atención a las Causas que generan la violencia, la mejor política, más educación, más espacios educativos, más becas que permitan que los jóvenes estén en la escuela”. Calificó el resultado como “un logro enorme” y dijo sentirse “muy orgullosas y orgullosos”.

Sostuvo que las Becas para el Bienestar garantizan el derecho a la educación pública y que con ellas el Gobierno busca que los estudiantes permanezcan en la escuela. Anunció que seguirán abriéndose lugares en preparatorias y universidades, con la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” y los acuerdos con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México.

“Este año vamos a alcanzar cerca de 22 millones de becarios”, dijo. Esa es la manera, agregó, en que el Gobierno de México les dice a niñas, niños y jóvenes: “nos importan, queremos que estén en la escuela, queremos que no se vayan”.

Cómo se explica el aumento

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que el incremento se explica porque a la Beca Universal Benito Juárez se registraron este ciclo escolar un millón 800 mil 919 estudiantes, por encima de la meta proyectada de un millón 500 mil. Precisó que se realizaron 14 mil 109 asambleas informativas en planteles de todo el país para dar a conocer el apoyo.

León Trujillo informó que, hasta el 19 de octubre, todas las Becas para el Bienestar benefician a 19 millones 593 mil 156 becarias y becarios, con una inversión social anual de 136 mil 902 millones 982 mil 500 pesos. La proyección es cerrar el año con 22 millones de estudiantes en el Sistema de Becarios.

Cobertura por nivel educativo

En Educación Básica se beca a 14 millones 960 mil 755 estudiantes, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos. De ellos, 176 mil 761 están en preescolar; la Beca Rita Cetina apoya a 9 millones 502 mil 322 en primaria y a 5 millones 281 mil 672 en secundaria.

En Educación Media Superior, la Beca Universal Benito Juárez beneficia a 4 millones 162 mil 377 estudiantes, con una inversión social anual de 39 mil 500 millones de pesos. En Educación Superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a 414 mil 100 estudiantes, con 12 mil millones de pesos.

Nuevas incorporaciones

Para las nuevas incorporaciones a la Beca Rita Cetina se han realizado asambleas en 41 mil 48 escuelas, con una asistencia de 502 mil 661 personas. El objetivo es visitar 67 mil 845 escuelas y llegar a un millón 73 mil asistentes. La convocatoria estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre en www.becaritacetina.gob.mx.

En Jóvenes Escribiendo el Futuro se han realizado 668 asambleas y se registraron 100 mil estudiantes. En Michoacán, la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra, para estudiantes de Educación Superior, ha beneficiado a 55 mil 924 jóvenes, con una inversión de 531 millones de pesos.

Para su ampliación a Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora se han realizado 344 asambleas y se han registrado 172 mil 571 estudiantes.

La Coordinación Nacional de Becas realizará una asamblea virtual el 23 de octubre en sus redes sociales. Quienes tengan dudas pueden llamar al 079. Entre noviembre y diciembre se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a los estudiantes recién inscritos en cualquiera de las Becas para el Bienestar.

Calendario de dispersión

Para quienes ya son becarios de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, la dispersión de los apoyos comenzó el 19 de octubre y sigue la primera letra del apellido:

19 de octubre: A y B

20 de octubre: C

21 de octubre: D, E y F

22 de octubre: G

23 de octubre: H, I, J, K y L

26 de octubre: M

27 de octubre: N, Ñ, O, P y Q

28 de octubre: R

29 de octubre: S

30 de octubre: T, U, V, W, X, Y y Z

Prepa en Línea

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recordó que, además de construir planteles de bachillerato, se implementa la plataforma Prepa en Línea, totalmente gratuita: sin cuotas de inscripción ni colegiaturas, y con trámites sin costo.

Destacó que es una modalidad 100 por ciento en línea, que quienes tienen menos de 25 años tienen derecho a la Beca Benito Juárez y que al término se recibe el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional. El registro y la inscripción estarán disponibles del 19 al 28 de octubre en https://prepaenlinea.sep.gob.mx/.