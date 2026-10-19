Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Gobierno de la Ciudad de México anunciaron una nueva sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en la zona suroriente de la capital, con capacidad proyectada para 20 mil estudiantes.

El plantel busca ampliar la oferta universitaria en una región con necesidades de cobertura educativa.

De acuerdo con información publicada por El País el 15 de octubre, el gobierno capitalino estará a cargo de la construcción. A la UNAM le corresponderá el equipamiento y la operación de las instalaciones.

Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología figuran entre las áreas académicas contempladas. El proyecto incluye también programas relacionados con las necesidades ambientales de la región.

La sede forma parte de una estrategia para descentralizar la oferta universitaria y generar oportunidades de formación profesional fuera de los espacios tradicionales de Ciudad Universitaria.

Los 20 mil lugares son una capacidad proyectada. No significa que estén disponibles de inmediato.

La apertura efectiva dependerá de tres condiciones: el desarrollo de las instalaciones, la organización académica y los procesos de ingreso correspondientes.

La ampliación de la infraestructura educativa resulta relevante para estados como Querétaro, donde la demanda de educación superior plantea retos de disponibilidad de lugares, elección de carreras y vinculación entre la formación académica y el mercado laboral.

El proyecto anunciado corresponde a la Ciudad de México, no a una nueva sede en Querétaro.