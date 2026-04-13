San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — Las dos aulas para estudiantes con discapacidad visual, auditiva e intelectual que se construyen en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro plantel 10 (COBAQ) abrirán para el ciclo escolar que arranca en agosto, confirmó la regidora síndica Rosalba Ruiz Ramos, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de San Juan del Río.
La funcionaria adelantó que próximamente realizará una visita de supervisión a la obra para verificar avances y precisó que el proyecto, denominado COBAQ Inclusivo, requiere un acondicionamiento especial que se gestiona con el sector industrial del municipio.
La regidora explicó que mantiene reuniones con representantes industriales para conseguir el acondicionamiento de los salones, ya que las aulas para alumnos con discapacidad demandan adaptaciones específicas que rebasan la construcción convencional.
Hasta el momento se han realizado dos encuentros y está pendiente una tercera reunión para confirmar la participación empresarial.
La propia Comisión de Educación y Cultura ha venido tejiendo vínculos con instituciones educativas y la iniciativa privada del municipio, como ocurrió en febrero pasado durante la 4ª Feria Hagamos Carrera, que reunió a 22 universidades en San Juan del Río.
En paralelo a la obra, Ruiz Ramos dijo estar en pláticas con la secretaria del Trabajo del estado, Liliana San Martín Castillo, para celebrar un convenio que abra oportunidades de empleo a las personas con discapacidad que terminen el bachillerato.
La intención es que la trayectoria educativa de los jóvenes no concluya con la entrega del certificado, sino que se conecte con un esquema laboral concreto.
La regidora también informó que la Comisión de Educación impulsa pláticas en escuelas del municipio sobre prevención de adicciones y ciberacoso, además de talleres dirigidos a madres y padres de familia en niveles de preescolar bajo el enfoque "sin miedo a disciplinar", orientado al fomento de valores.
Sobre el ciberacoso, matizó que las comunidades sanjuanenses no presentan índices preocupantes y que el trabajo es fundamentalmente preventivo: alertar a los jóvenes sobre los riesgos que implican las redes sociales, entre ellos los enganches asociados a la trata de personas.
Esta línea preventiva da continuidad a programas que la propia Ruiz Ramos impulsó previamente, como Abrazos y Ayuda desde la entonces Secretaría de Desarrollo Social.
La construcción de las dos aulas atiende una necesidad documentada en el sistema de bachillerato sanjuanense: planteles como el CBTIS 145 han reportado en años recientes que la demanda estudiantil rebasa la capacidad instalada, lo que obliga a sumar espacios.