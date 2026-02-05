UMF 6 de San Juan del Río será transformada en UMF Plus del IMSS

IMSS amplía consultorios, laboratorio e imagenología en unidad médica de San Juan del Río.

Zoé Robledo supervisa instalaciones de la UMF 6 de San Juan del Río que será convertida en UMF Plus del IMSS

Zoé Robledo, director general del IMSS, durante su visita nocturna a la UMF 6 de San Juan del Río, Querétaro.

San Juan del Río, 5 de febrero de 2026. —La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 de San Juan del Río será transformada en una UMF Plus, lo que implica pasar de 13 a 20 consultorios de Medicina Familiar, incorporar un tomógrafo y habilitar un área de urgencias con servicio las 24 horas.

El proyecto forma parte de la estrategia nacional de fortalecimiento del Primer Nivel de Atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), supervisado en visita nocturna por el director general del organismo, Zoé Robledo.

La clínica, con 52 años de operación en San Juan del Río, atiende actualmente a una creciente derechohabiencia en la región. A nivel estatal, 16 de las 22 Unidades de Medicina Familiar ya operan en modalidad de tiempo completo con atención los fines de semana, según datos del propio instituto.

Robledo detalló que la conversión a UMF Plus contempla además la ampliación del servicio de laboratorio y el fortalecimiento del área de imagenología, que ya cuenta con equipos de Rayos X y mastografía.

La Atención Médica Continua también será ampliada para funcionar como urgencias del Primer Nivel, disponible las 24 horas del día.

El objetivo, precisó el funcionario federal, es resolver en la propia unidad la mayor cantidad de urgencias posibles, "evitar la saturación hospitalaria" y atender oportunamente los casos que no requieren traslado a un hospital de segundo nivel. Se trata, indicó, de un proyecto de "rápida ejecución".


Consultorios de fin de semana y modelo preventivo en San Juan del Río

En la UMF 6, tres consultorios ya brindan servicio los sábados y domingos bajo el modelo preventivo de atención familiar del IMSS. Esta modalidad busca fortalecer la detección oportuna de enfermedades y reducir la demanda en hospitales de especialidades.

Durante el recorrido nocturno por las instalaciones, Zoé Robledo estuvo acompañado por la titular del IMSS en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, y por el director de la unidad médica, Héctor Rubén Flores Rodríguez.

El director general del IMSS reconoció el trabajo del personal médico y administrativo de la clínica, a quienes calificó como pieza clave para consolidar un sistema de salud más cercano y eficiente.

La transformación de esta unidad se suma a la estrategia federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la atención primaria en todo el país.

Los derechohabientes de la UMF 6 podrán acceder a los nuevos servicios conforme avancen las adecuaciones en la infraestructura de la clínica.

