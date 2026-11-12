San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- Una falla eléctrica afecta la operación de tres pozos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAM) y provocará fallas en el servicio de agua potable en colonias y fraccionamientos de San Juan del Río. El servicio se restablecerá de manera gradual cuando se regularice el suministro de energía eléctrica.

A través de un aviso en sus redes sociales, el organismo señaló que la interrupción del suministro eléctrico afecta la operación de los pozos 2-A Betania, 5 y 32, este último en el fraccionamiento Pedregoso. La situación repercutirá en el abastecimiento de diversas zonas del municipio.

Por el pozo 2-A Betania quedan afectadas la parte alta de la Zona Centro, desde la calle Hidalgo hacia arriba, San Juan Bosco, Jacarandas y la calle Chapultepec.

Las zonas abastecidas por el pozo 5 son Infonavit San Isidro, Barrio de San Isidro, Santa Fe, Paseos de San Isidro, Valle de Oro, Residencial Las Flores, La Guitarrilla, Club San Isidro, Los Olivos, Paseos del Campestre, Las Nueces, Campestre Las Palmas, el Rastro Municipal y parte de Santa Cruz Nieto.

Del pozo 32 dependen la colonia México, Pedregoso tercera sección, las partes altas de la calle Cantera a la calle Veracruz, junto a las vías del ferrocarril, el Nuevo Parque Industrial, la colonia Indeco, Villa de las Flores, la colonia Magisterial, Comevi Banthí y la avenida de Los Patos.

La JAPAM pidió comprensión y paciencia a los usuarios de las zonas afectadas mientras se resuelve la situación.