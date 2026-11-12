Consultas por neumonía en el IMSS suben a 143,650 en México

El Instituto trata la enfermedad con antibióticos específicos, antivirales y broncodilatadores, y dispone de soporte ventilatorio avanzado en cuidados intensivos para casos graves.

Un médico con bata blanca y cubrebocas ausculta con estetoscopio la espalda de un paciente con cubrebocas y lentes de protección, en un consultorio.
  • Para detectar la neumonía, el personal de salud del IMSS parte de una auscultación pulmonar, que se complementa con radiografías de tórax.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- Las consultas por neumonía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasaron de 127,373 en 2024 a 143,650 en 2025, informó el Instituto al conmemorarse el Día Mundial contra la Neumonía.

En esos dos años, el promedio anual fue de 135,511.5 atenciones. Al cierre de 2025, el IMSS registró 75,980 consultas de urgencias y 38,664 egresos hospitalarios por esta causa.

Para tratar a los pacientes, el Instituto dispone de un esquema de antibióticos específicos, antivirales, medicamentos broncodilatadores y analgésicos contra la fiebre y el dolor, además de oxigenoterapia y soporte ventilatorio avanzado en Unidades de Cuidados Intensivos para casos graves.

La neumonía, indicó la Dirección de Prestaciones Médicas, es una infección aguda que inflama los alveolos, los pequeños sacos de aire de uno o ambos pulmones, por lo que estos órganos pueden llenarse de líquido o material purulento.

Afecta con mayor gravedad a niños menores de cinco años y adultos mayores de 65, y también representa un riesgo elevado para quienes tienen diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares o alteraciones en el sistema inmunológico.

En México, la Secretaría de Salud ubica de manera persistente a la neumonía como la novena causa de muerte general y la primera por enfermedades infecciosas, con cerca de 15 mil defunciones anuales concentradas en población vulnerable.

Se contrae al inhalar gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser o estornudar, o por bacterias o virus presentes habitualmente en las vías respiratorias altas.

La Dirección de Prestaciones Médicas pidió a la población estar atenta a la fiebre alta, los escalofríos, la tos con flema verdosa, amarillenta o con sangre, la dificultad para respirar (disnea), el dolor en el pecho al respirar o toser y la fatiga o debilidad generalizada.

Para detectarla, el personal de salud hace una auscultación pulmonar, que se complementa con radiografías de tórax y, de ser necesario, con análisis de laboratorio como biometría hemática y cultivos de esputo (flema).

Sin terapia, el paciente puede enfrentar insuficiencia respiratoria, acumulación de líquido alrededor de los pulmones (derrame pleural) e incluso una infección generalizada en el torrente sanguíneo que pone en riesgo la vida.

El manejo clínico integral en el Seguro Social lo encabezan especialistas en Medicina Familiar, urgenciólogos, neumólogos, infectólogos y pediatras o internistas.

La enfermedad puede prevenirse con vacunación, principalmente contra el neumococo, la influenza y el COVID-19, además de higiene de manos, evitar el consumo de tabaco, una buena nutrición y abrigo en épocas de frío, subrayó la Dirección de Prestaciones Médicas.

El Instituto exhorta a la población vulnerable a acudir a la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal, vigente del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027 y gratuita.

mexico gobierno salud imss

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