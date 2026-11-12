Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- Las consultas por neumonía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasaron de 127,373 en 2024 a 143,650 en 2025, informó el Instituto al conmemorarse el Día Mundial contra la Neumonía.
En esos dos años, el promedio anual fue de 135,511.5 atenciones. Al cierre de 2025, el IMSS registró 75,980 consultas de urgencias y 38,664 egresos hospitalarios por esta causa.
Para tratar a los pacientes, el Instituto dispone de un esquema de antibióticos específicos, antivirales, medicamentos broncodilatadores y analgésicos contra la fiebre y el dolor, además de oxigenoterapia y soporte ventilatorio avanzado en Unidades de Cuidados Intensivos para casos graves.
La neumonía, indicó la Dirección de Prestaciones Médicas, es una infección aguda que inflama los alveolos, los pequeños sacos de aire de uno o ambos pulmones, por lo que estos órganos pueden llenarse de líquido o material purulento.
Afecta con mayor gravedad a niños menores de cinco años y adultos mayores de 65, y también representa un riesgo elevado para quienes tienen diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares o alteraciones en el sistema inmunológico.
En México, la Secretaría de Salud ubica de manera persistente a la neumonía como la novena causa de muerte general y la primera por enfermedades infecciosas, con cerca de 15 mil defunciones anuales concentradas en población vulnerable.
Se contrae al inhalar gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser o estornudar, o por bacterias o virus presentes habitualmente en las vías respiratorias altas.
La Dirección de Prestaciones Médicas pidió a la población estar atenta a la fiebre alta, los escalofríos, la tos con flema verdosa, amarillenta o con sangre, la dificultad para respirar (disnea), el dolor en el pecho al respirar o toser y la fatiga o debilidad generalizada.
Para detectarla, el personal de salud hace una auscultación pulmonar, que se complementa con radiografías de tórax y, de ser necesario, con análisis de laboratorio como biometría hemática y cultivos de esputo (flema).
Sin terapia, el paciente puede enfrentar insuficiencia respiratoria, acumulación de líquido alrededor de los pulmones (derrame pleural) e incluso una infección generalizada en el torrente sanguíneo que pone en riesgo la vida.
El manejo clínico integral en el Seguro Social lo encabezan especialistas en Medicina Familiar, urgenciólogos, neumólogos, infectólogos y pediatras o internistas.
La enfermedad puede prevenirse con vacunación, principalmente contra el neumococo, la influenza y el COVID-19, además de higiene de manos, evitar el consumo de tabaco, una buena nutrición y abrigo en épocas de frío, subrayó la Dirección de Prestaciones Médicas.
El Instituto exhorta a la población vulnerable a acudir a la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal, vigente del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027 y gratuita.