Enfermedades del corazón causan 1,372 muertes en 6 meses en Querétaro

El INEGI reporta 6,688 defunciones en solo seis meses en el estado con enfermedades crónicas como principales causas en el periodo enero-junio de 2025.

Documento estadístico del INEGI sobre principales causas de muerte en Querétaro durante el primer semestre de 2025

Queretanos reciben atención médica preventiva en centros de salud para reducir riesgos de enfermedades crónicas degenerativas.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 22 de enero de 2026. - Las enfermedades del corazón provocaron 1,372 muertes en Querétaro durante solo seis meses y se consolidaron como la principal causa de defunción en la entidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas que corresponden al periodo enero-junio de 2025, donde el estado registró un total de 6,688 fallecimientos en medio año, informó la dependencia federal.

Los tumores malignos ocuparon el segundo lugar entre las causas de muerte con 834 defunciones en el estado durante el semestre. La diabetes mellitus se ubicó en tercera posición con 687 casos en los seis meses analizados, mientras que la influenza y neumonía provocaron 452 decesos durante el periodo.

Las enfermedades del hígado completaron el top cinco con 386 fallecimientos registrados en la entidad queretana entre enero y junio.

La distribución por sexo reveló diferencias significativas en las principales causas de muerte. Entre las mujeres queretanas, las enfermedades del corazón encabezaron con 670 defunciones, seguidas por tumores malignos (454 casos) y diabetes mellitus (344 casos).

En hombres, las enfermedades cardíacas también ocuparon el primer lugar con 702 fallecimientos, pero los tumores malignos (380) y la diabetes (343) intercambiaron posiciones en comparación con la población femenina.

Querétaro presentó una tasa estandarizada de 306 defunciones por cada 100 mil habitantes que se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional de 308.

El análisis comparativo mostró que Chihuahua encabezó la lista nacional con 385 defunciones por cada 100 mil habitantes, mientras que Campeche registró la tasa más baja con 251. La entidad queretana se posicionó en un rango intermedio dentro del contexto nacional.

El reporte del INEGI detalló que enero fue el mes con mayor número de defunciones registradas en el país con 19.7 por ciento del total. Los grupos de edad más afectados se concentraron a partir de los 45 años, con las tasas específicas de mortalidad más altas en población de 65 años y más.

El documento especificó que los datos preliminares provienen de 4,537 fuentes informantes a nivel nacional. Las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses de Querétaro suministraron los certificados de defunción al instituto. La causa básica de cada fallecimiento se identificó mediante la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE-10.

saludgobiernoinegimortalidad

Reciente

Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo de Querétaro, durante presentación estrategia turismo naranja en FITUR Madrid 2026
Querétaro

Querétaro presenta estrategia turismo creativo en FITUR Madrid 2026

La Secretaría de Turismo municipal presentó una agenda de turismo naranja con 35 espacios creativos mapeados durante actividades en Casa de México y encuentro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Madrid.

Claudia Sheinbaum durante conferencia matutina sobre Estrategia Nacional de Seguridad en Puebla 2026
México

Estrategia Nacional de Seguridad reduce 41% homicidios dolosos en Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró tolerancia cero a la corrupción policial mientras el promedio de víctimas diarias pasó de 3.97 en septiembre 2024 a 2.35 en diciembre 2025 con la estrategia federal.

Roberto Cabrera Valencia y Edithe Alvarez Flores durante presentación actualización Programa Desarrollo Urbano San Juan del Río
San Juan del Río

Proyectos federales cambian plan de desarrollo de San Juan del Río

El Consejo Municipal instalado el 8 de junio de 2025 inició en diciembre el período de revisión del programa actualizado que incluye movilidad urbana y equipamiento ante llegada del tren interurbano México-Querétaro y libramiento metropolitano.

Luis Nava durante entrega de obra pavimentación colonia El Mercado en Jalpan de Serra Querétaro
Querétaro

Jalpan de Serra mejora infraestructura con obra de 11.5 mdp

Luis Nava entregó pavimentación y rehabilitación de redes en colonia El Mercado con inversión federal de 11 millones 512 mil pesos que beneficia a 27 mil habitantes.