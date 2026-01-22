San Juan del Río, 22 de enero de 2026. - Las enfermedades del corazón provocaron 1,372 muertes en Querétaro durante solo seis meses y se consolidaron como la principal causa de defunción en la entidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas que corresponden al periodo enero-junio de 2025, donde el estado registró un total de 6,688 fallecimientos en medio año, informó la dependencia federal.
Los tumores malignos ocuparon el segundo lugar entre las causas de muerte con 834 defunciones en el estado durante el semestre. La diabetes mellitus se ubicó en tercera posición con 687 casos en los seis meses analizados, mientras que la influenza y neumonía provocaron 452 decesos durante el periodo.
Las enfermedades del hígado completaron el top cinco con 386 fallecimientos registrados en la entidad queretana entre enero y junio.
La distribución por sexo reveló diferencias significativas en las principales causas de muerte. Entre las mujeres queretanas, las enfermedades del corazón encabezaron con 670 defunciones, seguidas por tumores malignos (454 casos) y diabetes mellitus (344 casos).
En hombres, las enfermedades cardíacas también ocuparon el primer lugar con 702 fallecimientos, pero los tumores malignos (380) y la diabetes (343) intercambiaron posiciones en comparación con la población femenina.
Querétaro presentó una tasa estandarizada de 306 defunciones por cada 100 mil habitantes que se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional de 308.
El análisis comparativo mostró que Chihuahua encabezó la lista nacional con 385 defunciones por cada 100 mil habitantes, mientras que Campeche registró la tasa más baja con 251. La entidad queretana se posicionó en un rango intermedio dentro del contexto nacional.
El reporte del INEGI detalló que enero fue el mes con mayor número de defunciones registradas en el país con 19.7 por ciento del total. Los grupos de edad más afectados se concentraron a partir de los 45 años, con las tasas específicas de mortalidad más altas en población de 65 años y más.
El documento especificó que los datos preliminares provienen de 4,537 fuentes informantes a nivel nacional. Las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses de Querétaro suministraron los certificados de defunción al instituto. La causa básica de cada fallecimiento se identificó mediante la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE-10.