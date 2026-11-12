74.94 millones de viajeros internacionales llegan a México

El acumulado de enero a septiembre supera en 5.6% al de 2025; los turistas internacionales sumaron 35.98 millones y el gasto, 26,096 millones de dólares.

Vista aérea de tres cruceros frente a un muelle, en una costa de aguas turquesa con construcciones y vegetación al fondo

Los pasajeros de cruceros sumaron 8.95 millones de enero a septiembre, 12.3% más que en 2025, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 12, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- México recibió 74.94 millones de viajeros internacionales de enero a septiembre de 2026, 5.6% más que en el mismo periodo de 2025 y un récord histórico para el país, informó la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur).

De acuerdo con las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la llegada de turistas internacionales alcanzó 35.98 millones en los primeros nueve meses del año. Es la cifra más alta registrada para un periodo similar: 3.8% más que en 2025.

El gasto de los viajeros internacionales sumó 26,096 millones de dólares, frente a los 25,740 millones de 2025. El aumento de 1.4% dejó el monto más elevado en la historia del turismo internacional en México, según Sectur.

Los pasajeros de cruceros llegaron a 8.95 millones, 12.3% más que los 7.97 millones del año anterior, y su derrama económica fue de 778 millones de dólares, 16.3% más que los 668.9 millones de 2025. Sectur calificó de récord histórico la actividad de cruceros en el periodo.

“México está de moda y los resultados que registramos confirman el creciente interés de visitantes de todo el mundo por conocer nuestro país”, afirmó Rodríguez Zamora.

En septiembre, México recibió 7.25 millones de viajeros internacionales. Los turistas internacionales sumaron 3.30 millones, 2.7% más que los 3.21 millones del mismo mes de 2025.

El gasto de los viajeros internacionales en ese mes fue de 1,943.7 millones de dólares, 5.7% más que los 1,839 millones de septiembre de 2025 y un récord histórico para ese mes, de acuerdo con la dependencia.

La derrama de los cruceros superó en 5.9% la de septiembre de 2025: 61.6 millones de dólares contra 58.2 millones, el mayor ingreso por ese concepto para un mes de septiembre.

Los turistas internacionales que llegaron por vía aérea gastaron en promedio 1,189 dólares en septiembre, 7.1% más que en el mismo mes de 2025.

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