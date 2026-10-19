San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- Escuadrón Mascota SJR A.C. alberga a 85 perros en su refugio y atiende a otros 163 perros comunitarios, de acuerdo con las cifras que reportó la propia asociación. La adopción no tiene cuota de recuperación.

Cleo, una cachorra de dos meses, sigue buscando hogar. Fue rescatada junto con su hermano de un canal de agua sucia en la comunidad de Caruisi; él ya encontró familia.

La asociación organiza un festival aproximadamente cada dos meses. rotativo.com.mx

Mónica Rodríguez Rodríguez, encargada de Procuración de Fondos de la asociación, explicó que quien quiera adoptar debe presentar copia de su identificación oficial, llenar un formato y asistir a una plática informativa.

Después comienza una semana de adaptación. Si el perro no logra integrarse a la familia, puede regresar, y la asociación busca alternativas y herramientas para el caso.

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El seguimiento incluye completar los esquemas de vacunación y promover la esterilización. Como algunos animales tienen vacunas cubiertas por padrinos, quien adopta debe mantenerse en contacto con la asociación.

Entre los casos que Rodríguez Rodríguez mencionó están Zula, que lleva cuatro años en el refugio, y Manguito, rescatado junto con su madre en La Estancia durante las inundaciones del año pasado.

La asociación también busca sumar a las personas que rescatan, rehabilitan y mantienen perros hasta que encuentran familia, y quiere incluirlas en sus eventos. Organiza un festival aproximadamente cada dos meses y, según la entrevistada, realiza eventos en Petco cada quince días.

El refugio alberga a 85 perros y la asociación atiende a otros 163 comunitarios. rotativo.com.mx

Rodríguez Rodríguez insistió en la esterilización para evitar camadas no planeadas y reducir la sobrepoblación de perros.

En el Adopta Fest 2026, realizado el 3 de octubre, autoridades de San Juan del Río informaron 3 mil 200 esterilizaciones y 172 adopciones en el último año.

Rodríguez Rodríguez llamó a la ciudadanía a sumarse mediante la adopción responsable y el apoyo a los rescatistas, con el objetivo de brindar una segunda oportunidad a los perros y gatos que carecen de hogar.