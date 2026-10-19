Escuadrón Mascota busca hogar para 85 perros en San Juan del Río

Escuadrón Mascota alberga a 85 perros y atiende a otros 163 comunitarios; la adopción exige identificación oficial, un formato y una plática informativa.

Integrante de Escuadrón Mascota con micrófono, junto a un perro con suéter guinda y una voluntaria con una cachorra en brazos

La adopción requiere copia de identificación oficial, un formato y una plática informativa.

Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 19, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- Escuadrón Mascota SJR A.C. alberga a 85 perros en su refugio y atiende a otros 163 perros comunitarios, de acuerdo con las cifras que reportó la propia asociación. La adopción no tiene cuota de recuperación.

Cleo, una cachorra de dos meses, sigue buscando hogar. Fue rescatada junto con su hermano de un canal de agua sucia en la comunidad de Caruisi; él ya encontró familia.

Lona vertical del Festival con causa Entre Bigotes y Huellitas con el logotipo de San Juan del R\u00edo 2024-2027 La asociación organiza un festival aproximadamente cada dos meses. rotativo.com.mx

Mónica Rodríguez Rodríguez, encargada de Procuración de Fondos de la asociación, explicó que quien quiera adoptar debe presentar copia de su identificación oficial, llenar un formato y asistir a una plática informativa.

Después comienza una semana de adaptación. Si el perro no logra integrarse a la familia, puede regresar, y la asociación busca alternativas y herramientas para el caso.

rotativo.com.mx

El seguimiento incluye completar los esquemas de vacunación y promover la esterilización. Como algunos animales tienen vacunas cubiertas por padrinos, quien adopta debe mantenerse en contacto con la asociación.

Entre los casos que Rodríguez Rodríguez mencionó están Zula, que lleva cuatro años en el refugio, y Manguito, rescatado junto con su madre en La Estancia durante las inundaciones del año pasado.

La asociación también busca sumar a las personas que rescatan, rehabilitan y mantienen perros hasta que encuentran familia, y quiere incluirlas en sus eventos. Organiza un festival aproximadamente cada dos meses y, según la entrevistada, realiza eventos en Petco cada quince días.

Voluntarias y perros con su\u00e9ter frente a la lona del festival, con transportadoras a un lado El refugio alberga a 85 perros y la asociación atiende a otros 163 comunitarios. rotativo.com.mx

Rodríguez Rodríguez insistió en la esterilización para evitar camadas no planeadas y reducir la sobrepoblación de perros.

En el Adopta Fest 2026, realizado el 3 de octubre, autoridades de San Juan del Río informaron 3 mil 200 esterilizaciones y 172 adopciones en el último año.

Rodríguez Rodríguez llamó a la ciudadanía a sumarse mediante la adopción responsable y el apoyo a los rescatistas, con el objetivo de brindar una segunda oportunidad a los perros y gatos que carecen de hogar.

mascotas vida animal adopciones asuntos sociales proteccion animal

Reciente

Moño rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, que causó 8,439 muertes en México en 2024
Salud

México registró 8,439 defunciones por cáncer de mama en 2024

Fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos, y 99.2% de las defunciones correspondió a mujeres, según México, ¿cómo vamos?

Ciudad Universitaria de la UNAM; la institución anunció una nueva ENES en el suroriente de la Ciudad de México
México

UNAM proyecta nueva sede en CDMX para 20 mil estudiantes

El gobierno capitalino construirá el plantel y la UNAM se encargará de equiparlo y operarlo; Medicina y Ciencia de Datos figuran entre las áreas contempladas.

Claudia Sheinbaum Pardo, de frente en el podio, durante su mensaje sobre el Bachillerato Nacional
Nacionales

Becas Bienestar: fechas de registro y pago

Sheinbaum atribuyó el aumento a más preparatorias y becas; la convocatoria de la Beca Rita Cetina va del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Usuarios abordan una unidad de QroBus en Querétaro, sistema al que se han vinculado operadoras capacitadas
Querétaro

Querétaro capacita a 680 mujeres como operadoras de transporte

La Secretaría del Trabajo estima que entre 50 y 70% de las capacitadas se vinculó a QroBus; el programa ahora atiende también a empresas privadas.