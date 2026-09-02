Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que, después de entregar el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión el 8 de septiembre, presentará reformas para apoyar a micro y pequeñas empresas y fortalecer la economía digital.

"Se van a hacer reformas para fortalecer la economía digital", afirmó la mandataria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que las iniciativas estarán relacionadas con el componente fiscal y presupuestario del paquete. También anticipó otras reformas económicas que serán presentadas posteriormente, una vez que el Gobierno federal concluya su preparación.

La entrega del 8 de septiembre marcará el inicio de esa agenda económica. El diseño de los apoyos, sus destinatarios y el alcance de los cambios para la actividad digital se conocerán cuando el Ejecutivo presente formalmente las reformas.

En el Segundo Informe, el Gobierno federal reportó un crecimiento anual de 1.9 por ciento, inversión extranjera directa por 35 mil millones de dólares durante el primer semestre y un aumento en la recaudación.

El anuncio distingue dos grupos. Las micro y pequeñas empresas serían objeto de medidas de apoyo; la economía digital recibiría cambios para fortalecer su operación dentro del esquema económico federal.

Las reformas se incorporarán a una agenda que durante 2026 incluyó un plan de inversión de 5.6 billones de pesos para infraestructura pública y privada hacia 2030. El Gobierno federal ha presentado esa estrategia como uno de los ejes para impulsar sectores productivos.

La propuesta aún debe ser presentada formalmente y, en los componentes que impliquen reformas legales, pasar por el proceso de discusión y votación en el Congreso de la Unión.