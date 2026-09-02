Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- El Gobierno federal solicitará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) información estadística sobre la procedencia de sus aspirantes para identificar las regiones con mayor demanda de educación superior y decidir dónde abrir nuevos planteles.

"Queremos saber de dónde vienen los jóvenes que hicieron examen a la UNAM", explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aclaró que la solicitud excluirá nombres y datos personales.

La mandataria dijo que el análisis permitirá ubicar de qué entidades provienen quienes no obtuvieron un lugar y orientar la expansión de la oferta pública. La información serviría para evitar que la apertura de universidades se decida sin conocer la distribución territorial de la demanda.

Sheinbaum reconoció que la UNAM abrió dos mil lugares adicionales y que se pusieron a disposición cerca de 35 mil opciones en otras instituciones, incluidas modalidades a distancia. La plataforma Educación Superior 2026 concentró 37 mil 503 espacios universitarios presenciales y virtuales para aspirantes sin ingreso a la UNAM.

La presidenta consideró que la Universidad todavía puede reorientar recursos administrativos hacia docencia y ampliar su matrícula. Presentó el planteamiento como una opinión del Ejecutivo y reconoció que la UNAM es autónoma y decide cómo ejercer su presupuesto.

El llamado se extendió a otras universidades públicas. Sheinbaum sostuvo que la ampliación de lugares debe acompañar la construcción de nuevas instituciones para reducir la brecha entre la demanda y la capacidad disponible.

El gobierno federal destinó durante 2026 recursos para infraestructura educativa, incluidos proyectos en universidades públicas. Los datos solicitados a la UNAM se utilizarían para definir en qué regiones debe crecer la siguiente etapa de planteles.

La petición anunciada será de carácter estadístico. No incluirá información de identidad ni modificará el proceso de admisión que corresponde a la propia Universidad.