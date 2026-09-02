Sheinbaum pide datos sobre aspirantes para planear nuevas universidades

El Gobierno federal solicitará a la UNAM estadísticas anonimizadas sobre sus aspirantes para identificar las zonas con mayor necesidad de espacios de educación superior.

Claudia Sheinbaum pide datos de aspirantes de la UNAM para planear nuevas universidades

Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno solicitará estadísticas de procedencia sin nombres ni datos personales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- El Gobierno federal solicitará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) información estadística sobre la procedencia de sus aspirantes para identificar las regiones con mayor demanda de educación superior y decidir dónde abrir nuevos planteles.

"Queremos saber de dónde vienen los jóvenes que hicieron examen a la UNAM", explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aclaró que la solicitud excluirá nombres y datos personales.

La mandataria dijo que el análisis permitirá ubicar de qué entidades provienen quienes no obtuvieron un lugar y orientar la expansión de la oferta pública. La información serviría para evitar que la apertura de universidades se decida sin conocer la distribución territorial de la demanda.

Sheinbaum reconoció que la UNAM abrió dos mil lugares adicionales y que se pusieron a disposición cerca de 35 mil opciones en otras instituciones, incluidas modalidades a distancia. La plataforma Educación Superior 2026 concentró 37 mil 503 espacios universitarios presenciales y virtuales para aspirantes sin ingreso a la UNAM.

La presidenta consideró que la Universidad todavía puede reorientar recursos administrativos hacia docencia y ampliar su matrícula. Presentó el planteamiento como una opinión del Ejecutivo y reconoció que la UNAM es autónoma y decide cómo ejercer su presupuesto.

El llamado se extendió a otras universidades públicas. Sheinbaum sostuvo que la ampliación de lugares debe acompañar la construcción de nuevas instituciones para reducir la brecha entre la demanda y la capacidad disponible.

El gobierno federal destinó durante 2026 recursos para infraestructura educativa, incluidos proyectos en universidades públicas. Los datos solicitados a la UNAM se utilizarían para definir en qué regiones debe crecer la siguiente etapa de planteles.

La petición anunciada será de carácter estadístico. No incluirá información de identidad ni modificará el proceso de admisión que corresponde a la propia Universidad.

gobierno claudia sheinbaum educacion universidades

Reciente

Claudia Sheinbaum acusa intentos de injerencia de Estados Unidos en la política de México
México

Sheinbaum acusa a EU de intentar dividir a su gabinete

La presidenta sostuvo que elogiar a un funcionario y desacreditar a otros busca fracturar la coordinación federal en seguridad.

Claudia Sheinbaum fija la postura de México sobre la extradición de Rocha Moya
México

México no detendrá a Rocha sin más pruebas de EU

La presidenta dijo que la solicitud de detención urgente debe cumplir con el sistema penal mexicano antes de llegar ante un juez.

Imagen ilustrativa de marcadores de evidencia balística en una escena del crimen; no corresponde a los homicidios registrados en Iztacalco y Benito Juárez.
Seguridad

Dos hombres son asesinados a balazos en distintos hechos en CDMX

Una víctima murió dentro de un inmueble en Iztacalco y otra fue atacada en Benito Juárez; las autoridades investigan ambos casos por separado.

Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde anunció su viaje a Zacatecas tras el ataque con explosivos en Ojocaliente.
México

Gabinete de Seguridad dará informe por coche bomba de Ojocaliente

Claudia Sheinbaum informó que el viernes 4 de septiembre el Gabinete de Seguridad federal presentará directamente en Zacatecas avances de la investigación.