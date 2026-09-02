Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- El balance legislativo presentado por el Gobierno federal suma 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales y nuevas leyes, informó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján.

"Llevamos a la fecha 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales", señaló Alcalde al abrir la glosa del Segundo Informe de Gobierno. El corte amplía las 19 reformas reportadas un año antes.

Antes de la exposición de Alcalde, Claudia Sheinbaum destacó tres cambios aprobados en el último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: las reformas al Poder Judicial, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos y la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La funcionaria agrupó los cambios en cinco ejes: soberanía nacional y rectoría del Estado; democracia y austeridad; seguridad, justicia y combate a la impunidad; bienestar y prosperidad compartida; y derechos de mujeres, niñez, pueblos indígenas y afromexicanos.

En el primer bloque incluyó modificaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y los trenes de pasajeros, además de soberanía alimentaria, derecho al agua, prohibición del maíz transgénico y límites a la intervención extranjera.

El apartado político comprende las reformas contra el nepotismo y la reelección, así como cambios en transparencia, competencia económica, telecomunicaciones y derechos de las audiencias. Alcalde presentó esas medidas como parte de la recuperación de la rectoría pública y la austeridad gubernamental.

En febrero, la presidenta había informado de 22 reformas durante la ceremonia por el aniversario de la Constitución en Querétaro. El balance actualizado incorpora los cambios aprobados durante los siete meses siguientes.

La consejera jurídica colocó en seguridad y justicia las reformas contra la extorsión, el tráfico de fentanilo y armas, las facturas falsas, el lavado de dinero y el feminicidio. También mencionó la reforma al Poder Judicial y los cambios para fortalecer a la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el sistema nacional de inteligencia.

En materia social enumeró la incorporación de programas de Bienestar a la Constitución, la jornada laboral de 40 horas, la igualdad salarial, la regulación del trabajo en plataformas, la Ley Silla, la protección de jornaleros agrícolas y el acceso a la vivienda.

Alcalde añadió el reconocimiento de derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos indígenas y afromexicanos. Sheinbaum dijo que el conjunto busca recuperar el sentido social, la democracia y la soberanía dentro del marco constitucional.

La glosa continuará en las conferencias matutinas con presentaciones de secretarios de Estado y titulares de instituciones, quienes expondrán los resultados de sus dependencias durante los dos primeros años del gobierno.