Sheinbaum acusa a EU de intentar dividir a su gabinete

La presidenta sostuvo que elogiar a un funcionario y desacreditar a otros busca fracturar la coordinación federal en seguridad.

Claudia Sheinbaum acusa intentos de injerencia de Estados Unidos en la política de México

Claudia Sheinbaum sostuvo que mensajes desde Estados Unidos buscan dividir al Gabinete de Seguridad mexicano.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que mensajes emitidos desde Estados Unidos buscan generar divisiones dentro del Gobierno de México e influir en la discusión política del país, particularmente mediante el trato diferenciado a integrantes del Gabinete de Seguridad.

El señalamiento respondió a una pregunta sobre los elogios del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien llamó socio de confianza y buen amigo.

"Piensan que por hablar bien de unos y mal de otros van a generar al interior división", sostuvo Sheinbaum. Afirmó que esa estrategia fracasa porque existe coordinación entre las instituciones federales responsables de seguridad.

La presidenta mencionó a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Gobernación, así como a la Consejería Jurídica. Dijo que las tres instituciones de seguridad nacional mantienen colaboración y entendimiento operativo.

Los elogios de Cole ocurrieron después de que García Harfuch participó en una conferencia antidrogas en Argentina. Sheinbaum rechazó que esas expresiones representen un respaldo político estadounidense a una eventual candidatura del secretario.

La mandataria vinculó esos mensajes con los procesos electorales. Recordó que Estados Unidos tendrá comicios en noviembre y sostuvo que México suele ser incorporado a la disputa interna de ese país.

Sheinbaum afirmó que la cooperación bilateral en seguridad continuará bajo el principio de respeto a la soberanía. Planteó que cada gobierno debe atender sus asuntos internos y mantener la coordinación en los temas comunes; el señalamiento coincide con el riesgo de injerencia que había advertido rumbo a las elecciones mexicanas de 2027.

Como prueba de la unidad operativa, atribuyó al trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República la reducción de 51 por ciento en homicidios dolosos reportada por su administración. Reconoció la autonomía de la FGR y destacó su colaboración en investigaciones de delincuencia organizada y otros delitos.

gobierno claudia sheinbaum eeuu gabinete

Reciente

Claudia Sheinbaum pide datos de aspirantes de la UNAM para planear nuevas universidades
México

Sheinbaum pide datos sobre aspirantes para planear nuevas universidades

El Gobierno federal solicitará a la UNAM estadísticas anonimizadas sobre sus aspirantes para identificar las zonas con mayor necesidad de espacios de educación superior.

Claudia Sheinbaum fija la postura de México sobre la extradición de Rocha Moya
México

México no detendrá a Rocha sin más pruebas de EU

La presidenta dijo que la solicitud de detención urgente debe cumplir con el sistema penal mexicano antes de llegar ante un juez.

Imagen ilustrativa de marcadores de evidencia balística en una escena del crimen; no corresponde a los homicidios registrados en Iztacalco y Benito Juárez.
Seguridad

Dos hombres son asesinados a balazos en distintos hechos en CDMX

Una víctima murió dentro de un inmueble en Iztacalco y otra fue atacada en Benito Juárez; las autoridades investigan ambos casos por separado.

Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde anunció su viaje a Zacatecas tras el ataque con explosivos en Ojocaliente.
México

Gabinete de Seguridad dará informe por coche bomba de Ojocaliente

Claudia Sheinbaum informó que el viernes 4 de septiembre el Gabinete de Seguridad federal presentará directamente en Zacatecas avances de la investigación.