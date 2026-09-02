Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que mensajes emitidos desde Estados Unidos buscan generar divisiones dentro del Gobierno de México e influir en la discusión política del país, particularmente mediante el trato diferenciado a integrantes del Gabinete de Seguridad.

El señalamiento respondió a una pregunta sobre los elogios del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien llamó socio de confianza y buen amigo.

"Piensan que por hablar bien de unos y mal de otros van a generar al interior división", sostuvo Sheinbaum. Afirmó que esa estrategia fracasa porque existe coordinación entre las instituciones federales responsables de seguridad.

La presidenta mencionó a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Gobernación, así como a la Consejería Jurídica. Dijo que las tres instituciones de seguridad nacional mantienen colaboración y entendimiento operativo.

Los elogios de Cole ocurrieron después de que García Harfuch participó en una conferencia antidrogas en Argentina. Sheinbaum rechazó que esas expresiones representen un respaldo político estadounidense a una eventual candidatura del secretario.

La mandataria vinculó esos mensajes con los procesos electorales. Recordó que Estados Unidos tendrá comicios en noviembre y sostuvo que México suele ser incorporado a la disputa interna de ese país.

Sheinbaum afirmó que la cooperación bilateral en seguridad continuará bajo el principio de respeto a la soberanía. Planteó que cada gobierno debe atender sus asuntos internos y mantener la coordinación en los temas comunes; el señalamiento coincide con el riesgo de injerencia que había advertido rumbo a las elecciones mexicanas de 2027.

Como prueba de la unidad operativa, atribuyó al trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República la reducción de 51 por ciento en homicidios dolosos reportada por su administración. Reconoció la autonomía de la FGR y destacó su colaboración en investigaciones de delincuencia organizada y otros delitos.