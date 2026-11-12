Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La empresa brasileña WEG construirá una nueva planta en Hidalgo con una inversión de 250 millones de dólares (mdd) entre 2027 y 2030, anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Plan México.

El proyecto contempla la creación de 2 mil empleos directos locales y 4 mil indirectos.

Sheinbaum hizo el anuncio en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo y habló ahí de la inversión de su gobierno en transmisión y distribución eléctrica.

“La inversión que estamos haciendo en transmisión y distribución es histórica, es entre dos y tres veces la inversión que se ha hecho en sexenios anteriores en líneas de transmisión y distribución para el país, subestaciones de transmisión, transformadores”, dijo.

“Todo lo que significa la red de transformación y distribución eléctrica (...) Pero esta nueva inversión nos ayuda también al crecimiento, porque no importamos los equipos, sino que se producen en México”, resaltó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que WEG es una de las empresas más grandes del mundo en generadores, alternadores y transformadores, por lo que es clave para la expansión de la actividad industrial, los centros de datos y la inteligencia artificial.

Ebrard detalló que WEG tiene más de 25 años invirtiendo en México en motores, automatización, energía, red eléctrica y pinturas, generando más de 6 mil empleos en el país.

El vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grupo WEG, Daniel Godinho, agradeció a Sheinbaum el apoyo recibido en México para la implementación de esta nueva inversión.

Godinho señaló que el proyecto refleja la gran confianza en México y en su potencial para hacer frente a la revolución tecnológica. Agregó que WEG tiene más de 50 mil colaboradores, 69 plantas industriales en 18 países y presencia comercial en más de 135 mercados.

El grupo cuenta con cuatro parques industriales y 15 naves industriales, con presencia en Hidalgo, Estado de México y Nuevo León.

En el anuncio también estuvieron el director global de Contraloría del Grupo WEG, Homero Michelli, y el director general de WEG México, Mauro Mendes.